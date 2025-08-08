Inspecție la METROREX. Se verifică siguranța și exploatarea trenurilor de metrou

În acțiune sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control de la nivelul MTI, 24 de inspectori de stat de la ASFR și 6 inspectori de la ITM București.

Echipele mixte verifică, direct pe teren, modul în care sunt respectate normele și cerințele legale privind:

Siguranța și exploatarea trenurilor de metrou

Întreținerea și repararea vehiculelor feroviare

Respectarea regulilor de muncă și instruirea profesională a personalului

Gestionarea incidentelor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare, arată ministrul Ciprian Șerban.

„Transportul cu metroul trebuie să fie nu doar rapid și eficient, ci și sigur. Această acțiune comună cu ITM București arată că avem toleranță zero față de abaterile care pot pune în pericol siguranța călătorilor și a personalului. După finalizarea verificărilor și analizarea documentelor, inclusiv a modului de respectare a dispozițiilor legale, vom face publice toate concluziile care se încadrează în categoria informațiilor de interes public. Siguranță, responsabilitate, respect pentru călători – acestea sunt standardele pe care le urmărim zi de zi”, adaugă ministrul.