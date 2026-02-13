Prima pagină » Diverse » Smiley, Alex Velea și Connect-R lansează „Două vorbe-n plus”, o piesă despre o dragoste care n-a durat, dar a durut

Piesa „Două vorbe-n plus” este a 11-a piesă din proiectul TRIADA care va culmina cu lansarea albumului „Anii în care nu dormim” în cadrul concertului-eveniment susținut de cei trei artiști, pe 24 februarie, la Sala Palatului 
https://youtu.be/dW9LBjNLx18

Smiley, Alex Velea și Connect-R continuă seria lansărilor din proiectul lor comun cu piesa „Două vorbe-n plus”, cea de-a 11-a piesă inclusă pe albumul „Anii în care nu dormim” ce va fi lansat în cadrul concertului-eveniment de pe 24 februarie, de la Sala Palatului. „Două vorbe-n plus” aduce o poveste emoționantă despre fragilitatea relațiilor, despre iubirea intensă, dar efemeră, și despre momentul în care cuvintele devin insuficiente pentru a mai salva o poveste de dragoste. Piesa surprinde, prin metafore puternice și versuri sensibile, întâlnirea a două destine care ard intens, dar pentru prea puțin timp.

Două vorbe-n plus și doar două piese rămase nedezvăluite din albumul „Anii în care nu dormim” pe care îl vom lansa așa cum ne place nouă cel mai mult, pe scenă, în fața publicului, în concertul de pe 24 februarie, de la Sala Palatului. Mai e puțin până atunci, așa că repetăm și simțim toți acea emoție pe care o aveam parcă la absolvire, la momentul ultimului clopoțel în care aduni cele mai tari trăiri pe care le-ai avut cu prietenii tăi buni în cei mai frumoși ani.”, declară Smiley.

„Două vorbe-n plus”, piesă compusă și produsă în studiourile HaHaHa Production, face parte din proiectul special pe care cei trei artiști și l-au asumat timp de un an, lansând exclusiv piese împreună. Proiectul se apropie de final, iar în ultima lună Smiley, Alex Velea și Connect-R au lansat câte o piesă nouă în fiecare joi, consolidând unul dintre cele mai consistente demersuri de colaborare din muzica românească recentă.

Albumul „Anii în care nu dormim” va fi lansat oficial printr-un concert-eveniment ce va avea loc pe 24 februarie, la Sala Palatului care marchează momentul culminant al proiectului. Ultimele bilete disponibile mai pot fi cumpărate de pe https://www.iabilet.ro/bilete-smiley-alex-velea-connect-r-sala-palatului-119955/.

