Veolia România continuă Olimpiada de Biodiversitate „Natura dintre Ape”, la nivel național

După trei ediții organizate în București și Ilfov, Olimpiada „Natura dintre Ape” face pasul către nivelul național.

Inițiativa, lansată în 2023 de Apa Nova București, este preluată acum sub umbrela Veolia România și devine o competiție deschisă elevilor din întreaga țară.

Înscrierile sunt deschise în perioada 6 aprilie – 20 mai 2026, iar testările vor avea loc online, după cum urmează: 23 mai – pentru ciclul primar, 24 mai – pentru ciclul gimnazial.

Câștigătorii vor fi premiați pe 13 iunie 2026.

Educație prin competiție: biodiversitatea, explicată pe înțelesul copiilor

Organizatorii spun că miza proiectului este mai mult decât una competițională.

Olimpiada este gândită ca o experiență de învățare interactivă, care transformă curiozitatea copiilor în interes real pentru protejarea mediului.

Elevii vor răspunde unor teste realizate de specialiști în biologie și ecologie, menite să le dezvolte gândirea critică și înțelegerea relației dintre oameni și natură.

„Extinderea competiției la nivel național este un pas firesc și ne bucurăm că tot mai mulți elevi vor avea ocazia să descopere biodiversitatea și rolul esențial al naturii”, a declarat Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România.

Interes în creștere: mii de elevi deja implicați

În edițiile anterioare, competiția a atras un număr tot mai mare de participanți, în creștere cu aproximativ 40% de la an la an, ajungând la aproape 3.000 de elevi înscriși.

Extinderea la nivel național ar putea transforma olimpiada într-unul dintre cele mai vizibile proiecte educaționale dedicate mediului.

Premii de peste 20.000 de euro și recompense pentru profesori

Participanții vor concura pentru premii în valoare totală de peste 20.000 de euro, acordate pentru fiecare nivel de clasă: locurile I, II și III, mențiuni, vouchere și kituri de explorator.

Și profesorii vor fi recompensați, inclusiv prin premii pentru cei ai căror elevi obțin rezultate de top sau pentru implicarea în mobilizarea elevilor.

Un proiect educațional susținut de specialiști

Competiția este organizată cu sprijinul platformei EducațiePrivată.ro, iar evaluarea lucrărilor este realizată de cadre didactice independente, pentru a asigura transparența.

„Astfel de inițiative transformă curiozitatea naturală a copiilor într-o experiență autentică de învățare și îi ajută să înțeleagă rolul lor în protejarea mediului”, a declarat Oana Dimofte, fondator Educație Privată.

Informații de context: educația de mediu, tot mai importantă

Lansarea ediției 2026 vine într-un moment în care educația pentru protejarea mediului devine o prioritate.

Prin astfel de proiecte, organizatorii își propun să formeze generații mai conștiente de impactul asupra naturii și mai implicate în protejarea resurselor.