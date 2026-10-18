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10.000 de dolari pentru fiecare localnic. De ce refuză oferta generoasă locuitorii unui oraș american

Locuitorilor unui oraș din SUA li s-a propus un bonus financiar în valoare de 10.000 de dolari de persoană pentru a permite construirea unui centru de date în localitatea lor. Ei refuză suma și proiectul. „Dacă asta nu e mită, atunci nu știu ce este”, a transmis un locuitor.
10.000 de dolari pentru fiecare localnic. De ce refuză oferta generoasă locuitorii unui oraș american
Petru Mazilu
18 oct. 2026, 09:05, Economic
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Centrele de date au devenit atât de detestate în SUA, încât giganții tehnologici nu reușesc să convingă locuitorii să le accepte nici măcar oferindu-le sume importante de bani.

Potrivit Futurism, cetățenii din Hazle Township, Pennsylvania, se mobilizează împotriva unui proiect aparținând Amazon Web Services. Este vorba despre o fostă comunitate minieră care are aproximativ 10.000 de locuitori.

Ei sunt deciși să blocheze proiectul deși acesta i-ar aduce fiecărui locuitor 10.000 de dolari. Decizia este cu atât mai surprinzătoare cu cât comunitatea nu este bogată. Statisticile oficiale arată că aproape 17% dintre locuitori trăiesc sub pragul național al sărăciei.

Localnicii nu vor să audă de centrul de date

Proiectul numit Hazelnut presupune realizarea unui centru de date și a unei rețele de linii electrice. Locuitorii nici nu vor să audă de investiție și percep oferta ca pe o mită.

„E ca o mită”, a declarat pentru PennLive un localnic.

Un întreprinzător din oraș susține că oferta nu este bună și că un centru de date va duce la prăbușirea pieței imobiliare.

„Valoarea proprietăților noastre va scădea. Dramatic”, a spus omul de afaceri care a descris suma de 10.000 de dolari drept o picătură într-un ocean, comparativ cu prețul pe care l-ar plăti dacă ar permite realizarea „Project Hazelnut”.

Situația este confuză deoarece autoritățile locale si regionale au o poziție oscilantă. Unii critică astfel de proiecte, în timp ce alții le susțin. Guvernatorul din Pennsylvania a descris proiectul drept un „campus tehnologic” și a emis un ordin executiv pentru a accelera procedura prin care dezvoltatorii pot construi centre de date pe teritoriul statului.

De ce sunt nepopulare centrele de date

Centrele de date au devenit extrem de nepopulare în principal din cauza consumului masiv de resurse, energie și apă. De asemenea, centrele de date au un impact mare asupra comunităților locale, inclusiv asupra mediului.

Nici aspectele economice nu sunt tentante pentru comunități. Deși companiile promit locuri de muncă, odată ce faza de construcție se termină, centrele sunt puternic automatizate și oferă doar posturi slab calificate în timp ce joburile tehnice sunt la distanță.

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