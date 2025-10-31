25 de milioane de dolari pentru militarii ucraineni, veteranii și familiile acestora

Potrivit Administrației de Stat a Orașului Kiev, fondurile – 1 miliard de hrivne – au fost acordate prin programele municipale dedicate apărătorilor Ucrainei și familiilor acestora.

Instituția a transmis vineri că sprijinul oferit doar în nouă luni din acest an depășește deja totalul întregului an 2024, când 55.000 de persoane au beneficiat de ajutoare în valoare de 890 de milioane de hrivne, aproximativ 23 milioane de dolari.

Ajutoare mai mari

„Kiev și-a extins sprijinul pentru apărătorii Ucrainei și pentru familiile lor. În primele nouă luni ale anului 2025, 66.000 de persoane au primit deja ajutor în valoare de peste 1 miliard de hrivne”, a comunicat administrația orașului, citată de Interfax-Ukraine.

Viceprimarul capitalei Ucrainei, Maryna Honda, a declarat că autoritățile încearcă să le ofere sprijin real celor care au luptat pentru țară: „Este important pentru noi ca fiecare dintre cei care au apărat Ucraina să simtă grija orașului, prin creșterea programelor de sprijin, reabilitare și prin oportunitatea de a reveni la o viață pașnică”.

Asistență pentru răniți, prizonieri și familii

Programul „Sprijin pentru locuitorii Kievului, apărători ai Ucrainei” include plăți anuale pentru familiile prizonierilor de război și ale celor dispăruți, compensații pentru achiziția de automobile pentru veteranii cu dizabilități, precum și ajutor financiar pentru copiii și rudele cu dizabilități ale militarilor sau veteranilor răniți.