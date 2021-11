Adrian Câciu: Salariile din sănătate, din sistemul bugetar, pensiile şi toate drepturile vor fi plătite

„Salariile din sănătate şi din întreg sistemul bugetar, pensiile şi toate drepturilor cetăţenilor vor fi plătite fără probleme până la sfârşitul anului. Respect munca oamenilor! Ministrul Finanţelor trebuie să aibă ochi atât pentru cifre, dar mai ales pentru un trai mai bun pentru cetăţeni. În şedinţa de Guvern de astăzi voi veni cu rectificarea bugetară, prin care asigurăm banii necesari pentru plata tuturor drepturilor sociale, pentru susţinerea sistemului de sănătate în lupta cu COVID-19, pentru funcţionarea serviciilor publice....Avem multe de făcut în continuare: proiectul de buget pentru anul viitor, accesarea banilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, consultări ample cu mediul de afaceri, cu partenerii sociali. Nu tăiem bani, ci venim cu soluţii pentru a construi proiecte pentru români! Nu venim cu noi taxe, ci regândim modul de a construi sistemul fiscal pentru a-i ajuta în primul rând pe cei vulnerabili”, a scris ministrul.

Ministerul a făcut câteva modificări în proiectul de act normativ privind rectificarea bugetară, cu alocări suplimentare pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sau Ministerul Educaţiei.

În noua variantă primesc bani în plus: Ministerul Finanţelor – Acţiuni Generale: +3.767,1 milioane lei din care: +1.265,55 milioane lei Dobânzi, +727,3 milioane lei Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, +100,0 milioane lei Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate, +140,0 milioane lei Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene, +526,7 milioane lei Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat şi +1.000,0 milioane lei Sume aferente asistenţei financiare nerambursabile alocată de Uniunea Europeană în perioada de programare 2014-2020; Ministerul Sănătăţii: +2.451,2 milioane lei; Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale: +2.195,7 milioane lei; Ministerul Finanţelor: +1.564,0 milioane lei; Ministerul Justiţiei: +823,9 milioane lei; Ministerul Public: +346,5 milioane lei; Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei: +157,3 milioane lei, per sold; Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor: +129,3 milioane lei, per sold; Ministerul Educaţiei: +100 milioane lei; Ministerul Afacerilor Interne: +44,9 milioane lei, per sold.

Au fost diminuate creditele bugetare ale următoarelor entităţi: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: -2.314,3 milioane lei; Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: -757,3 milioane lei; Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului: -156,4 milioane lei; Ministerul Energiei: -72,78 milioane lei; Secretariatul General al Guvernului: -54,9 milioane lei;Curtea de Conturi: - 48,5 milioane lei; Ministerul Culturii: -27,1 milioane lei.