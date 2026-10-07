Altex România deschide simultan primul său magazin BRICO de la integrarea brandului în portofoliul companiei și al doilea magazin Altex din Vaslui, în cadrul aceluiași proiect comercial. Noul BRICO este construit de la zero și este primul magazin care aduce noul concept și noua identitate vizuală a brandului. Cele două magazine au spații și intrări independente și beneficiază de o parcare comună.

Cele două magazine vor fi inaugurate pe 8 octombrie, pe strada Ștefan cel Mare nr. 22. Proiectul comercial are o suprafață construită totală de 12.550 mp și reprezintă o investiție de peste 25 milioane de euro, fiind parte din strategia Altex România de dezvoltare a rețelelor BRICO și Altex. Cu ocazia inaugurării, noile magazine BRICO și Altex își întâmpină clienții cu zeci de oferte speciale, disponibile în toate categoriile de produse, în perioada 8 – 14 octombrie.

„Prin acest proiect aducem pentru prima dată Altex și BRICO împreună, într-o singură destinație pentru casă, în Vaslui. Clienții vor găsi aici, într-un singur loc, tot ce au nevoie pentru proiectele lor – de la materiale de construcții și soluții pentru amenajarea casei și grădinii, până la electrocasnice și tehnologie.

Ne dorim să le fim alături pe tot parcursul proiectelor lor, de la inspirație și consultanță până la alegerea soluțiilor potrivite. În același timp, Vaslui marchează un moment important pentru dezvoltarea noastră: este primul magazin BRICO construit de la zero și primul care aduce noul concept al brandului, un reper pentru magazinele pe care le vom dezvolta în viitor” declară Raul Filip, Director General Adjunct Altex România.

Panouri fotovoltaice și 350 locuri de parcare

Proiectul comercial este prevăzut cu panouri fotovoltaice, care contribuie la reducerea consumului de energie și la optimizarea costurilor operaționale. În zona exterioară au fost amenajate 350 de locuri de parcare, precum și 8 stații de încărcare pentru autovehicule electrice.

Magazinul BRICO din Vaslui aduce o ofertă extinsă de produse și soluții pentru amenajarea casei și grădinii, care include 10 colecții de bucătării modulare, disponibile în peste 1.000 de configurații, 7 colecții de mobilier de baie, precum și produse exclusive și mărci proprii dezvoltate de Kingfisher. Oferta este completată de showroom-uri dedicate pentru grădină, bucătării, băi, dressinguri, gresie, parchet, uși de interior și iluminat.

Oferta de servicii include finanțare în rate fără dobândă prin CREDEX, extragaranție, transport în 24–48h, montaj pentru bucătării, băi, uși, ferestre, parchet, gresie și pergole, precum și măsurători și proiectare gratuite. Angajamentul BRICO privind prețurile este susținut și de garanția „de 2x diferența”.

De la „Do it Yourself” la „Do it Together”

Noua filozofie a brandului, „Do it Together”, a fost lansată recent prin campania #PusiPeTreabaImpreuna și pornește de la o realitate simplă: proiectele casei înseamnă mai mult decât alegerea unor produse. Înseamnă idei, alegeri, calcule, bugete, timp, transport, montaj și, uneori, ajutorul unui specialist.

Noua identitate BRICO va deveni tot mai vizibilă în următoarele 6 luni, în paralel cu programul de modernizare și investițiile în magazine, tehnologie, sortiment, servicii și dezvoltarea experienței omnichannel.

BRICO face parte din Altex România din octombrie 2025, alături de brandurile Altex și Media Galaxy. Cele trei branduri au poziționări și strategii distincte, beneficiind, în același timp, de experiența și infrastructura dezvoltate în cadrul grupului în retail, comerț electronic, logistică, servicii și finanțare.

Despre Altex România

Altex România este liderul pieței de retail electro-IT din România și unul dintre cele mai puternice branduri românești, cu o experiență de peste 34 de ani în antreprenoriat. Compania operează brandurile Altex, Media Galaxy și Brico Depot, dezvoltând un ecosistem solid de retail. În 2025, Brico Depot se alătură ecosistemului Altex România prin fuziune, aceasta fiind una dintre cele mai importante achiziții din istoria companiei.

Cu o rețea de peste 165 de magazine la nivel național (Altex, Media Galaxy și Brico Depot) și o platformă online performantă, Altex România funcționează într-un model omnichannel, oferind clienților acces rapid la produse și servicii la cel mai bun raport calitate-preț. Misiunea companiei este de a face tehnologia accesibilă tuturor românilor, prin inovație, prețuri corecte și o abordare responsabilă față de clienți, angajați și comunitate.