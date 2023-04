Americanii nu îşi mai achită la timp creditele la bănci. Experţii sunt îngrijoraţi de evoluţia fenomenului

Profiturile Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co şi Citigroup Inc au depăşit previziunile analiştilor, deoarece giganţii de creditare au câştigat profituri extraordinare din creşterea ratelor dobânzilor . Însă şefii industriei au avertizat că puterea va scădea în acest an pe măsură ce o recesiune se profilează şi întârzierile de plată ale clienţilor devin realitate.

„Am observat unele tendinţe ale sănătăţii financiare a consumatorilor scăzând treptat faţă de acum un an”, a declarat Mike Santomassimo, directorul financiar Wells Fargo.

Pe măsură ce creditorii mari şi mijlocii devin mai conservatori în ceea ce priveşte subscrierea, reducerile lor nete vor atinge probabil vârful în câteva trimestre, notează analistul Morgan, Stanley Betsy Graseck.

Înrăutăţirea condiţiilor economice ar duce la „deteriorarea creditului pe parcursul anilor 2023 şi 2024, pierderi care vor depăşi în cele din urmă nivelurile pre-pandemie, având în vedere o recesiune care se apropie”, au prezis analiştii UBS conduşi de Erika Najarian. Totuşi, se estimează că neplata creditelor va rămâne „sub vârfurile înregistrate în recesiunile anterioare”, potrivit acestora.