Primăria Capitalei anunță licitații pentru patru spații medicale libere, în septembrie

Care este calendarul licitației
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Alexandra Dumitru
18 aug. 2025, 15:23, Economic

Stelian Bujduveanu, primar general interimar al Capitalei, a anunțat, luni, că va scoate la licitație patru spații medicale libere din sectoarele 1 și 4, pe 22 septembrie.

„ Este vorba despre un cabinet în Sectorul 1 și trei cabinete în Sectorul 4, cu suprafețe între 15 și 53 mp. Prețurile de pornire sunt cuprinse între 53.700 și 111.000 de euro”, a precizat Bujduveanu.

Astfel, calendarul licitației este următorul:

18 august – documentația de participare devine disponibilă și poate fi cumpărată de la Direcția Patrimoniu a PMB

17 septembrie – termen limită pentru depunerea opțiunilor

22 septembrie – licitația finală, la sediul Primăriei Capitalei

Bujduveanu a precizat că, scopul licitației este „ca aceste spații să fie valorificate și folosite în beneficiul comunității, contribuind la dezvoltarea infrastructurii medicale din București”.