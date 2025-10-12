Bujduveanu, despre Ciucu: Primăria Capitalei este mai complicată decât o primărie de sector

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, consideră că Primăria Capitalei necesită experiență la nivel executiv și este mult mai complexă decât administrarea unui sector, în contextul în care primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este văzut ca un posibil candidat PNL la Primărie.

Întrebat, la Digi24, despre o eventuală competiție internă cu Ciprian Ciucu, Bujduveanu a declarat că nu a văzut ca acesta să-și fi anunțat oficial intenția de a candida, dar i-a recunoscut meritele administrative.

„Nu cred că domnul Ciucu și-a anunțat intenția, n-am văzut, n-am urmărit. Este un primar foarte bun de sector, face parte dintre cei care au făcut performanță, de asta s-au și reales. Au fost în București primari care au arătat de la an la an că sectorul s-a îmbunătățit”.

Bujduveanu a subliniat însă că Primăria Capitalei necesită un nivel ridicat de experiență administrativă și o bună cunoaștere a mecanismelor interne.

„Experiența pe care am acumulat-o în ultimii 10 ani de zile în administrația din București, refuzând să plec inclusiv ca și parlamentar de București, n-am avut ocazia, mi-a dat posibilitatea să înțeleg primăria capitale de la nivel de opoziție din Consiliu General, la lider de grup, apoi executivice primar general și apoi primar interimar.. Acest parcurs prin administrație a făcut ca preluarea interimatului de la domnul Nicușor Dan să fie unul instant. Au existat sincope, serviciile publice funcționează, primăria merge foarte bine în continuare, avem nevoie de finanțare, pentru că nu s-a reglat problema care am citat-o mai devreme cu repartizarea finanțului Municipului București, dar cred că primarul general trebuie să fie unul cu experiență. Pentru că dacă vine cineva care n-a mai avut funcții executive și prin instinct va bloca administrația din capitală, ne va lua mult să ne revenim în următorii ani”, a spus Bujduveanu.

Edilul adăugat că Primăria Capitalei este o instituție complexă, care presupune „un volum mare de muncă, orgolii politice și responsabilități multiple”, și a punctat că în București există „mulți oameni pregătiți, dar și mulți nepregătiți” pentru această funcție.