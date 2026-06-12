ANAF Antifraudă: Nereguli fiscale la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate. Sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei

Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat forme de neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii economici verificați într-un proiect-pilot de control desfășurat la nivel național în sectorul schimbului valutar.

Concret, controalele au vizat un eșantion de 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar prin intermediul a 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc realizate la nivel instituțional.

În cadrul verificărilor, inspectorii au utilizat o abordare integrată, corelând documentele financiar-contabile și fiscale cu informațiile disponibile, inclusiv înregistrările sistemelor de supraveghere video deținute de societățile controlate.

Neregulile constatate

În urma controalelor efectuate, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au constatat mai multe nereguli, printre care nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale”, dar și efectuarea de operațiuni de vânzare sau cumpărare de valută pentru persoane fizice fără respectarea cerințelor de identificare.

În plus, inspectorii au identificat și situații de neconformare privind obligația de supraveghere și înregistrare permanentă a activității în punctele de schimb valutar, precum și diferențe semnificative între activitatea desfășurată efectiv și operațiunile reflectate în evidențele fiscale și contabile.

„În urma verificărilor efectuate până în prezent au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 3.454.520 de lei, reprezentând amenzi contravenționale în valoare totală de 1.112.000 de lei și confiscări în valoare totală de 2.342.520 de lei”, se precizează în comunicatul emis de ANAF.

Cazul descoperit în județul Suceava

Unul dintre cele mai relevante cazuri a fost descoperit la un punct de schimb valutar din județul Suceava. În urma unui control, inspectorii au găsit sume în valută provenite din operațiuni de cumpărare de valută pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, dar și bani introduși în unitate fără documente justificative. În această situație, inspectorii au sancționat operatorul economic cu amenzi în valoare totală de 60.000 de lei și au confiscat și sume importante în valută: 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.

Pe baza concluziilor proiectului-pilot, inspectorii antifraudă analizează extinderea modelului de verificare la nivel național, pentru creșterea gradului de conformare fiscală și a combaterii fenomenelor care afectează concurența loială și veniturile bugetare.