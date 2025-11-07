ANAF trece la verificări: 80 de firme din domeniul evenimentelor riscă sancțiuni fiscale

ANAF a transmis că, în urma campaniei de prevenţie desfăşurate între iunie şi decembrie 2025, „un număr important de societăţi care deţin saloane de evenimente s-au conformat voluntar, declarând corect şi transparent veniturile şi obligaţiile fiscale”. ANAF apreciază „contribuabilii care au înţeles să se conformeze voluntar prevederilor legale”.

Rezultatele acestei campanii se reflectă şi în cifrele raportate: „În perioada iunie – septembrie 2025, sumele declarate la bugetul de stat au fost mai mari cu 16,10%, impozitul pe profit a crescut cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%. TVA-ul declarat a înregistrat o creştere de 20,32% comparativ cu anul precedent”.

Conform ANAF, aceste date „confirmă că o parte semnificativă a contribuabililor din acest domeniu a optat pentru conformare voluntară, înţelegând importanţa fiscalizării corecte a veniturilor din activitatea de organizare de evenimente”.

Totuşi, „analizele realizate au evidenţiat discrepanţe între estimatul fluxurilor financiare generate prin activitatea de organizare de evenimente şi veniturile declarate, indicând un nivel scăzut de conformare în anumite cazuri”. În acest context, „ANAF, prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, va continua controalele în acest domeniu de activitate, începând cu 10 noiembrie, fiind vizaţi peste 80 de contribuabili, care nu au înţeles să se conformeze voluntar şi să respecte prevederile legale”.

Autoritatea precizează că verificările vor urmări „emiterea documentelor justificative pentru sumele încasate” şi „îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente personalului implicat în organizarea evenimentelor”. În acelaşi timp, ANAF subliniază că „acţiunile de verificare nu vor afecta desfăşurarea evenimentelor festive şi nu îi vor viza pe participanţii acestora”, controalele fiind efectuate exclusiv în afara intervalului de desfăşurare a evenimentelor.

Totodată, autoritatea avertizează că „acele societăţi care nu se conformează în termen vor suporta consecinţele fiscale prevăzute de lege”, în timp ce contribuabilii corecţi „vor beneficia de un tratament fiscal echitabil şi predictibil, inclusiv prin acest tip de campanii de prevenţie”.