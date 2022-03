Analiză: În ultimul deceniu, România a ajuns să aibă un PIB per capita mai mare decât al Rusiei

În 2020, ultimul an pentru care Banca Mondială (World Bank) are date disponibile, Rusia a avut un Produs Intern Brut pe cap de locuitor de 10.126 de dolari, în scădere de la aproape 11.500 de dolari în anul 2019.

Spre comparaţie, România avea în 2020 un PIB per capita de 12.896 de dolari, la o valoare similară cu cea înregistrată cu un an în urmă.

Astfel, cetăţenii din Rusia, o ţară imensă, cu multe resurse naturale, erau cu 27% mai săraci în 2020 decât cei din România, una dintre cele mai puţin bogate ţări din Uniunea Europeană.

Prof. univ. dr. Dumitru Miron de la Facultatea de Relaţii Internaţionale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti spune că Rusia are un PIB pe cap de locuitor mai mic decât al României pentru că are mulţi locuitori şi pentru că nu este un stat cu o economie foarte dezvoltată.

„Nu este deloc ciudat că Rusia are un PIB per capita mai mic decât al României pentru că are o populaţie mare, deci la numitor sunt mulţi. În al doilea rând, Rusia este mare, are numeroase resurse, dar nu este dezvoltată. Numărătorul se face mare când produci cipuri, când ai produse cu valoare adăugată ridicată, deci economia Rusiei este una dependentă de inputuri de gaze naturale, de petrol. Ei vând, dar nu faci Produs Intern Brut mare cu resurse de bază, care au întotdeauna preţuri mai mici. De altfel, şi China are un PIB pe locuitor mai mic, dar are un numitor de 1,4 mld. de locuitori, aici este problema. Sunt şi ţări cu o populaţie mare, dar şi cu un numărător mic”, a explicat Dumitru Miron pentru Ziarul Financiar.