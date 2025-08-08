Prima pagină » Economic » Piața imobiliară în creștere: 66.000 de imobile vândute în iulie, cu 17.000 mai mult decât în iunie

Piața imobiliară în creștere: 66.000 de imobile vândute în iulie, cu 17.000 mai mult decât în iunie

Piața imobiliară din România a înregistrat o creștere semnificativă în iulie 2025, cu 66.013 imobile vândute la nivel național, cu 16.820 mai multe față de iunie și cu 8.992 mai multe comparativ cu iulie 2024.
Andreea Tobias
08 aug. 2025, 10:08, Economic

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București – 11.518, Ilfov – 5.264 și Cluj – 3.433. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman – 47, Caraș Severin – 400, Covasna – 400 și Ialomița – 423.

În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Iași – 1.331, Cluj-Napoca – 1.242 și Constanța – 1.236, iar cele mai puține, în Alexandria – 6, Slobozia – 61 și Giurgiu – 65.

Numărul ipotecilor, la nivel național, a fost de 34.761, cu 4.218 mai mare față de iulie 2024. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 5.706, Mehedinți – 3.170 și Ilfov – 3.090. La polul opus se află județele Covasna – 95, Harghita – 97 și Bistrița-Năsăud – 162.

Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole, în luna iulie 2025, sunt Buzău – 1.224, Mehedinți – 858 și Dolj – 591.