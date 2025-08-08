Piața imobiliară în creștere: 66.000 de imobile vândute în iulie, cu 17.000 mai mult decât în iunie

În luna iulie 2025, au fost vândute, la nivelul întregii țări, 66.013 imobile, cu 16.820 mai multe față de luna iunie.

Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna iulie este cu 8.992 mai mare față de perioada similară a anului 2024.

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București – 11.518, Ilfov – 5.264 și Cluj – 3.433. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman – 47, Caraș Severin – 400, Covasna – 400 și Ialomița – 423.

În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Iași – 1.331, Cluj-Napoca – 1.242 și Constanța – 1.236, iar cele mai puține, în Alexandria – 6, Slobozia – 61 și Giurgiu – 65.

Numărul ipotecilor, la nivel național, a fost de 34.761, cu 4.218 mai mare față de iulie 2024. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 5.706, Mehedinți – 3.170 și Ilfov – 3.090. La polul opus se află județele Covasna – 95, Harghita – 97 și Bistrița-Năsăud – 162.

Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole, în luna iulie 2025, sunt Buzău – 1.224, Mehedinți – 858 și Dolj – 591.