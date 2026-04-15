Analiză: Piața crypto a rezistat mai bine decât piețele tradiționale după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu

În martie 2026, valoarea totală a pieței crypto a crescut cu 1,8%, chiar dacă tensiunile geopolitice dintre SUA și Iran au perturbat comerțul global cu petrol. Bitcoin și Ethereum au rezistat relativ bine în contextul unei slăbiciuni generale a piețelor, arată o analiză Binance Research.

Potrivit acesteia, de când a început conflictul cu Iranul în 2026, Bitcoin a crescut cu 1%, iar Ethereum cu 6% în primele 32 de zile. În aceeași perioadă, piețele tradiționale au scăzut puternic: S&P 500 a pierdut 8%, cele mai mari 7 companii tech (Mag 7) au coborât 10%, sectorul semiconductorilor 12%, piețele emergente 13%, cuprul 8%, iar aurul și argintul, considerate de obicei active sigure și de refugiu, au înregistrat pierderi de 13% și, respectiv, 22%, se mai spune în studiul citat.

Autorii analizei arată că, după o vânzare inițială la începutul conflictului, piața crypto a recuperat rapid, susținută de tranzacționarea non-stop, de lichiditatea ridicată și de cererea constantă din partea instituțiilor, companiilor și deținătorilor pe termen lung.

Piața s-a resetat

Deținătorii pe termen lung de Bitcoin (long-term holders) au început să acumuleze din nou. De obicei, la vârfurile de piață (sau în apropierea lor), ei vând și cantitatea de Bitcoin deținută scade.

De data aceasta, dinamica s-a schimbat datorită intrărilor mari prin ETF-uri și prin companiile care dețin Bitcoin în trezorerie. Chiar dacă prețul a scăzut cu aproximativ 46% față de maximul din octombrie 2025, cantitatea de Bitcoin deținută de acești deținători pe termen lung a început să crească din luna februarie. Martie a marcat prima lună din 2026 cu intrări nete pozitive în ETF-urile spot de Bitcoin, în valoare de circa 1,2 miliarde de dolari. Aceste semnale sugerează că piața s-a resetat și se pregătește pentru un nou ciclu de acumulare, mai arată analiza.

Valoarea totală a activelor reale tokenizate (RWA) a ajuns la aproximativ 27,1 miliarde de dolari, în creștere cu 4% față de februarie.

Realizatorii analizei susțin că martie 2026 a arătat o reziliență surprinzătoare a pieței crypto în mijlocul tensiunilor geopolitice, semne clare de stabilizare prin acumularea instituțională și continuarea rapidă a inovațiilor (agenți AI și tokenizarea activelor reale).