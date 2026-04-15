Analiză: Piața crypto a rezistat mai bine decât piețele tradiționale după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu

Piața crypto a rezistat mai bine decât piețele tradiționale după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Astfel, Bitcoin și Ethereum au crescut, în timp ce piețele tradiționale au scăzut puternic.
Cosmin Pirv
15 apr. 2026, 12:49, Economic

În martie 2026, valoarea totală a pieței crypto a crescut cu 1,8%, chiar dacă tensiunile geopolitice dintre SUA și Iran au perturbat comerțul global cu petrol. Bitcoin și Ethereum au rezistat relativ bine în contextul unei slăbiciuni generale a piețelor, arată o analiză Binance Research.

Potrivit acesteia, de când a început conflictul cu Iranul în 2026, Bitcoin a crescut cu 1%, iar Ethereum cu 6% în primele 32 de zile. În aceeași perioadă, piețele tradiționale au scăzut puternic: S&P 500 a pierdut 8%, cele mai mari 7 companii tech (Mag 7) au coborât 10%, sectorul semiconductorilor 12%, piețele emergente 13%, cuprul 8%, iar aurul și argintul, considerate de obicei active sigure și de refugiu, au înregistrat pierderi de 13% și, respectiv, 22%, se mai spune în studiul citat.

Autorii analizei arată că, după o vânzare inițială la începutul conflictului, piața crypto a recuperat rapid, susținută de tranzacționarea non-stop, de lichiditatea ridicată și de cererea constantă din partea instituțiilor, companiilor și deținătorilor pe termen lung.

Piața s-a resetat

Deținătorii pe termen lung de Bitcoin (long-term holders) au început să acumuleze din nou. De obicei, la vârfurile de piață (sau în apropierea lor), ei vând și cantitatea de Bitcoin deținută scade.

De data aceasta, dinamica s-a schimbat datorită intrărilor mari prin ETF-uri și prin companiile care dețin Bitcoin în trezorerie. Chiar dacă prețul a scăzut cu aproximativ 46% față de maximul din octombrie 2025, cantitatea de Bitcoin deținută de acești deținători pe termen lung a început să crească din luna februarie. Martie a marcat prima lună din 2026 cu intrări nete pozitive în ETF-urile spot de Bitcoin, în valoare de circa 1,2 miliarde de dolari. Aceste semnale sugerează că piața s-a resetat și se pregătește pentru un nou ciclu de acumulare, mai arată analiza.

Valoarea totală a activelor reale tokenizate (RWA) a ajuns la aproximativ 27,1 miliarde de dolari, în creștere cu 4% față de februarie.

Realizatorii analizei susțin că martie 2026 a arătat o reziliență surprinzătoare a pieței crypto în mijlocul tensiunilor geopolitice, semne clare de stabilizare prin acumularea instituțională și continuarea rapidă a inovațiilor (agenți AI și tokenizarea activelor reale).

