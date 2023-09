Antreprenorii români, fondatori de start-up-uri, au şansa de a-şi prezenta proiectele direct ȋn faţa unor investitori şi de a obţine finanţare, ȋn cadrul evenimentului Pitch It Up

,,Continuăm să sprijinim antreprenorii dezvoltând programe şi evenimente dedicate. Pitch It Up este încă unul dintre proiectele IdEA, care oferă oportunitatea unei interacţiuni valoroase între antreprenori şi investitori, sprijinind dezvoltarea afacerilor şi facilitând potenţiale finanţări. Ne bucurăm să constatăm că şi acest proiect este unul apreciat atât de antreprenori, cât şi de investitori şi suntem mândri să fim creatorii punţilor de legătură dintre aceştia, prin toate programele noastre", spune Matei Dumitrescu, fondatorul Institutului de Excelenţă în Antreprenoriat.



Pitch It Up 4 are loc lunar, cu un juriu format din investitori specializaţi. Antreprenorii se pot înscrie, indiferent de domeniul în care activează. Sunt acceptate startup-uri de la stadii incipiente până la cele mai avansate, din diverse sectoare de activitate. Selecţia participanţilor se face în funcţie de idee, potenţial de business şi echipă, iar participarea nu implică niciun cost. Durata evenimentului este de o oră, iar antreprenorii îşi prezintă proiectele în limba română. Ediţia din 28 septembrie va avea loc la sediul Commons Unirii, între orele 17:00 la 18:00. Va începe cu un Fireside Chat, moderat de Elena Vrabie (The Recursive), apoi vor urma pitch-urile celor 4 startup-uri selectate:

RepsMate este o platformă de conversaţie inteligentă, concepută pentru a îmbunătăţi experienţa clienţilor. Oferind organizaţiilor instrumentele necesare pentru a-şi împuternici agenţii, asigură servicii de top în fiecare interacţiune. RepsMate analizează toate interacţiunile cu clienţii, identificând zonele de îmbunătăţire şi optimizare. Această abordare direcţionată ajută la abordarea deficienţelor specifice ale departamentelor care relaţionează cu clienţii, ceea ce duce la clienţi mai mulţumiţi, la creşterea eficienţei operaţiunilor şi la creşterea veniturilor. RepsMate a primit investiţii de 640.000 de euro şi urmăreşte să atragă finanţări în valoare de un milion de euro.

Tasklight este singura aplicaţie de productivitate care reuneşte în mod intuitiv tot ceea ce e important pentru echipă: sarcini, chat, documente şi baze de date ale articolelor comerciale – relaţionându-le în mod inteligent între ele ca un creier, astfel încât să fie cât mai uşor de găsit şi procesat. Tasklight, care este în piaţă de un şi jumătate, a primit deja o finanţare de 60 000 euro de la primii angel investors, şi acum urmăreşte să atragă investiţii în valoare de 400 000 euro.

Ulpia, o platformă interactivă care se adresează atât medicilor stomatologi, cât şi stakeholderilor din comunitatea medicală, precum producătorii de medicamente, distribuitorii de echipamente şi organizatorii de evenimente medicale. Platforma îşi propune să creeze contextul optim în care medicii să obţină creditele de Educaţie Medicală Continuă obligatorii pentru păstrarea dreptului de liberă practică, lectorii să îşi poată susţine prezentările, iar vânzătorii să ofere instrumentele de care să beneficieze comunitatea medicală. Startup-ul, înfiinţat în 2020, este prezent în 11 ţări şi a înregistrat venituri de peste 350.000 de euro în ultimele 12 luni. Startup-ul a beneficiat de 3 runde de investiţii în valoare de peste 900.000 euro.

Heymedica (fostul Feeel.health), o platformă all-in-one, ce reuneşte toţi furnizorii de servicii medicale: spitale, clinici, laboratoare de analize, farmacii, stomatologi, specialişti şi medici de familie şi îi conectează cu toţi pacienţii din Europa, într-un singur loc. Startup-ul a atras deja investiţii de aproximativ 500.000 euro şii are în prezent nevoie de o finanţare de 250.000 de euro pentru partea de marketing, iar apoi are în plan să atragă o investiţie de un milion de euro.



Juriul care va evalua proiectele prezentate în cadrul acestei ediţii va fi format din:

Sergiu Neguţ: angel investor, profesor cu specializare în business la Maastricht School of Management & BISM şi membru în board-ul Romanian Business Leaders. A condus reţeaua Regina Maria şi a investit în Fintech OS (cofounder) şi FruFru. Fintech-OS este evaluat la peste 300 de milioane de euro;

Valentin Filip: creşte şi gestionează portofoliul de start-up-uri şi dezvoltarea de noi produse în calitate de Managing Partner al Fortech Investments. Cu 15 ani de experienţă în dezvoltarea, lansarea şi investiţia în produse, el ajută fondatorii de start-up-uri să-şi atingă obiectivele de afaceri mai rapid şi mai eficient, cu capital şi bani inteligenţi (dezvoltare software, expertiză în industrie, acces la reţelele clienţilor etc.);

Marius Istrate: este preşedinte al grupului TechAngels - prima şi cea mai extinsă reţea de investitori tip angel din România. Marius are peste 18 ani de experienţă în domeniul IT, cu un focus pe recrutarea de talente, internaţionalizare şi dezvoltarea echipelor de leadership. Are, de asemenea, o vastă experienţă în start-up-uri din România, Franţa, Germania şi Marea Britanie, fiind un angel investor de top, cu startup-uri precum Flowx.ai, SmartDreamers, BunnyShell şi altele în portofoliu.

La ediţiile anterioare au participat investitori importanţi şi reprezentanţi ai celor mai cunoscute fonduri de investiţii din România: Dan Călugăreanu (Early Game Ventures), Mircea Ghiţă (SeedBlink), Mihai Rotaru şi Mihai Guran (TechAngels), Theodor Genoiu (ROCAX).



Înscrierile sunt deschise pe site-ul oficial al evenimentului https://myidea.ro/pitch-it-up/, iar pentru că locurile în sală sunt limitate, şi cei care vor să facă parte din audienţă sunt rugaţi să-şi anunţe participarea, completând formularul specific, accesibil prin acelaşi link.