APAPR: Peste un milion de români au accesat pilonul2.ro în ultimul an pentru a vedea la ce fond sunt sau cât au strâns în contul de pensie privată

Peste un milion de români au accesat portalul www.pilonul2.ro în ultimele 12 luni pentru a se interesa de pensia lor privată, arata datele de trafic Google Analytics publicate de către Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), care întreține portalul.

Indicatorii de trafic, respectiv utilizatori unici, numărul de sesiuni şi numărul de pagini vizualizate, au înregistrat o creştere de circa 50% faţă de precedentele 12 luni.

Lansat în urmă cu un an, odată cu campania națională de informare derulată de APAPR în 2024, pilonul2.ro permite oricărei persoane ca, în câteva minute să afle dacă și la ce fond de pensii private obligatorii este participant, precum și să își creeze cont online pe site-ul administratorului fondului.

În acest fel, orice participant la fondurile de Pilon 2 își poate afla suma acumulată în contul personal de pensie privată, precum și istoricul contribuțiilor și alte detalii de interes.

În medie, fiecare dintre cei peste un milion de români care au accesat pilonul2.ro au petrecut un timp de peste 3 minute și jumătate pe portal.

Potrivit reprezentanților APAPR, datele arată cinci momente majore de interes în ultimul an, care au generat vârfuri de trafic:

campania națională de informare derulată de APAPR în 2024 (oct-nov);

eliminarea excepțiilor de la Pilonul 2 și revenirea începând cu ianuarie 2025 a aproape jumătate de milion de salariați cu contribuțiile în fondurile lor de pensii;

discuțiile legate de introducerea CASS pe plățile făcute de fondurile de pensii private (iunie);

dezbaterile din jurul legii de plată (august);

debutul campaniei naționale derulate de APAPR în 2025, care se va desfășura pe durata lunilor septembrie și octombrie, pe TV și online.

Traseul proiectului Legii privind plata pensiilor private

Conform prevederilor inițiale, legea de plată a pensiilor private trebuia adoptată din 2011, după trei ani de la înființarea fondurilor de pensii private în 2008.

Proiectul a fost pus pe traseul legislativ în contextul în care elaborarea acestei ultime etape a reformei sistemului de pensii este parte din demersurile pentru aderarea României la OCDE. Termenul asumat oficial de statul român este sfârșitul anul 2026. România a obținut până în prezent 15 avize formale ale comitetelor de specialitate din cele 25 existente la nivelul OCDE, care trebuie închise pentru finalizarea cu succes a procesului de aderare.

În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,3 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Mai bine de jumătate (4,5 milioane) contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%.

Proiectul de act normativ a fost elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și ajuns în dezbaterea Senatului, prima cameră sesizată, după ce a fost introdus în circuit și pe masa Guvernului de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și adoptat de Guvern, pe 21 august.

Executivul a adoptat proiectul cu modificarea ponderii primei tranșe și a perioadei de eșalonare, propuneri care au declanșat cele mai multe controverse în spațiul public după includerea proiectului de lege în primă lectură, în ședința din 8 august.

Astfel, în prima cameră a Parlamentului a ajuns varianta în care ponderea tranșei maxime care poate fi încasată dintr-o dată din Pilonul 2 de pensii private la ieșirea din activitate a crescut de 25% la 30%, și a scăzut numărul minim de ani pe care poate fi eșalonată plata, de la 10 la 8 ani.

Președinții celor două comisii de raport ale Senatului au declarat pentru Mediafax că vor respecta termenul de adoptare, înainte de termenul de adoptare tacită, după care va ajunge în dezbaterea Camerei Deputaților cameră decizională.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost perceput pozitiv de responsabilii Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), timpul discuțiilor de săptămâna trecută de la Pari, iar adoptarea sa în Parlament va atrage închiderea acestui comitet de specialitate în cadrul procesului de aderare a României la organizația internațională, a declarat pentru Mediafax Dan Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) cu atribuiții privind piața pensiilor private.