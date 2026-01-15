Așteptări pe Wall Street: Goldman Sachs va raporta rezultatele financiare pe trimestrul patru

Iată ce așteaptă Wall Street, conform CNBC:

Câștiguri: 11,67 dolari pe acțiune, potrivit LSEG

Venituri: 13,79 miliarde de dolari, potrivit LSEG

Venituri din tranzacții: venituri fixe de 2,93 miliarde de dolari, acțiuni de 3,70 miliarde de dolari, potrivit StreetAccount

Comisioane bancare de investiții: 2,58 miliarde de dolari, conform StreetAccount

Birourile de tranzacționare de pe Wall Street au beneficiat în ultimul an de politicile președintelui Donald Trump, care au agitat piețele de obligațiuni, valute, mărfuri și acțiuni.

De exemplu, rivalul JPMorgan Chase a depășit așteptările pentru rezultatele din al patrulea trimestru în ceea ce privește veniturile din tranzacționarea de acțiuni și venituri fixe, care au depășit estimările StreetAccount cu 460 de milioane de dolari.

Veniturile globale din investiții bancare în acest trimestru au fost cu 12% mai mari decât în urmă cu un an, potrivit Dealogic, ceea ce ar trebui să stimuleze activitatea de consultanță a Goldman.

Divizia de gestionare a activelor și a averii a firmei ar trebui, de asemenea, să înregistreze câștiguri, întrucât nivelurile pieței bursiere au rămas ridicate în acest trimestru.

În cele din urmă, banca a declarat săptămâna trecută că tranzacția de vânzare a activității Apple Card către JPMorgan va duce la o creștere de 46 de cenți pe acțiune a rezultatelor trimestriale.