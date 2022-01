Au crescut salariile în marile bănci americane. Cui se datorează bunăstarea

Experţii în plăţi au avertizat că există riscul ca presiunea ascendentă asupra remuneraţiei să continue după un an în care băncile au obţinut profituri record.

Preocupările legate de costuri şi salarii au afectat acţiunie băncilor în ultimele zile, un semn că investitorii sunt îngrijoraţi de creşterea remuneraţiei, potrivit Gerard Cassidy, analist bancar la RBC Capital Markets.

Până acum, majorările salariale sunt acoperite în mare măsură de creşteri ale veniturilor. La Goldman, bancherii au primit 30 de cenţi din fiecare dolar pe care banca l-a câştigat în 2021. La Morgan Stanley, bancherii au câştigat 41 de cenţi din fiecare dolar câştigat de bancă.

Goldman, care se orientează mai mult către afaceri cu plăţi mai mari, a crescut cel mai mult salariul per angajat anul trecut. Salariul mediul pe un an de zile a fost de 400.000 de dolari în 2021, în creştere cu 22,8% faţă de 2020, conform calculelor Financial Times.

Majorare din bonusuri

La majoritatea marilor bănci, creşterile salariale de anul trecut au provenit în principal din bonusuri, în special în sectorul bancar de investiţii, care s-a dezvoltat excelent în 2021.

Având în vedere că ritmul încheierii tranzacţiilor este greu de prezis, angajaţii băncilor de investiţii aleg o abordare conservatoare. În ani precum 2021, când încheierea tranzacţiilor a atins cele mai înalte niveluri de când au început înregistrările în urmă cu mai bine de patru decenii, oboseala şi stresul din rândul bancherilor se resimte substanţial.

„Toată lumea a fost cu adevărat epuizată”, a declarat un oficial al unei bănci de investiţii când a fost întrebat despre starea de spirit de la sfârşitul anului 2021.



Într-o piaţă a forţei de muncă în care concurenţa pentru talente este acerbă, băncile speră ca bonusurile mai mari să le ajute să-şi păstreze personalul cheie, potrivit Jan Bellens, lider global în sectorul bancar şi al pieţelor de capital la EY.