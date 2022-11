Becurile din Republica Moldova sunt aprinse în prezent aproape exclusiv cu energie din România / Centrala ce asigura 70% din energia ţării a fost oprită de pro-ruşii din Transnistria

Becuri din Republica Moldova sunt aprinse în prezent aproape exclusiv cu energie electrică din România. Situaţia vine după ce centrala Cuciurgan ce se află în Transnistria a oprit livrările pentru luna noiembrie. Negocierile dintre Chişinău şi autorităţile separatiste de la Tiraspol nu au dus la un acord. Reprezentanţii centralei au invocat lipsa gazelor pentru oprirea furnizării. Gazprom a redus masiv livrările de gaze către Moldova, iar maulul stâng al Nistrului a decis să păstre mare parte din gaz acolo privând restul ţării de gaz.

Dincolo de producţia internă de aproape 12%, Republica Moldova a procurat întreaga cantitate de energie din România, inclusiv pentru acoperirea deficitului care reprezintă 14%, a declarat pentru Radio Chişinău, directorul Energocom, Victor Bânzari.

„Întreaga cantitate de energie este procurată din România, chiar şi pentru acoperirea deficitului. Avem în prezent semnate contractele cu OMV Petrom şi Nuclearelectrica. Astăzi am mai identificat un producător şi până seară sper că vom reuşi să semnăm contractul şi cu ei. Da, e prima dată când cumpărăm aşa o cantitate mare de energie din România. Ce nu am avut acoperit din contracte am procurat de la bursa OPCOM”, declarăt Victor Bânzari la Radio Chişinău.