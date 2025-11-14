Bursele europene în declin. Investitorii devin mai prudenți în fața evaluărilor din sectorul tech

Declinul s-a resimțit rapid în întreaga regiune, unde indicele paneuropean Stoxx 600, care reunește cele mai mari 600 de companii listate din Europa, a coborât cu 1,12%, iar principalele burse din zona euro și din Marea Britanie au intrat în teritoriu negativ încă din primele ore ale ședinței.

Presiunea a fost amplificată de noile date economice din China, care indică o pierdere de ritm în luna octombrie, potrivit CNBC. Investițiile în active fixe au scăzut în primele zece luni, iar creșterea vânzărilor cu amănuntul și a producției industriale s-a moderat semnificativ.

Corecții în întreaga Europă

Pe marile burse europene, corecțiile au fost generalizate vineri. Indicele francez CAC 40, care reunește cele mai mari 40 de companii listate la Paris, a scăzut cu 0,85%, în timp ce DAX din Germania – principalul indicator al bursei de la Frankfurt – a pierdut 0,87%. În Marea Britanie, FTSE 100, ce reflectă evoluția celor mai valoroase companii listate la Londra, a coborât cu 1,26%, iar în Italia, FTSE MIB, indicele de referință al pieței din Milano, a înregistrat un declin de 1,19%. Bursa spaniolă a urmat aceeași tendință, IBEX 35 scăzând cu 1,26%.

Semnal de alarmă de pe Wall Street

Evoluțiile de pe Wall Street au contribuit la slăbirea piețelor europene, în condițiile în care Nasdaq Composite – indice dominat de companii de tehnologie și inovare – a scăzut cu 2,3% joi, pe fondul preocupărilor legate de evaluările companiilor tehnologice și de incertitudinile privind traiectoria dobânzilor din SUA.

Declarațiile recente ale oficialilor Fed au determinat piețele să își ajusteze așteptările. Până vineri dimineață, probabilitatea probabilitatea unei reduceri a dobânzii de politică monetară a Rezervei Federale în luna decembrie era de 52,1%, față de 95% în urmă cu o lună.

Lira sterlină se depreciază, iar randamentele obligațiunilor britanice cresc

În Marea Britanie, tensiunile din jurul politicilor fiscale au crescut după informațiile privind o posibilă retragere a planului de majorare a impozitului pe venit. Randamentul obligațiunilor guvernamentale britanice pe 10 ani, cunoscute drept „gilts”, a urcat la 4,5%, după ce investitorii au vândut masiv aceste titluri.

Lira sterlină a scăzut cu 0,2% atât față de dolar, cât și de euro, în urma tensiunilor generate de schimbarea planurilor fiscale.

Allianz raportează rezultate record și susține piața germană

Contrar tendinței negative de pe piețe, compania germană Allianz a publicat rezultate solide. Asigurătorul a anunțat „rezultate record în primele nouă luni ale anului”, cu un profit operațional de 4,4 miliarde euro în trimestrul al treilea, în creștere cu 12,6% față de aceeași perioadă din 2024. Principalul aport la creșterea profitului l-a avut divizia Property-Casualty, cea care cuprinde asigurările generale pentru bunuri și riscuri comerciale.

Allianz estimează venituri din activitatea sa de bază de cel puțin 17 miliarde de euro pentru 2024, la limita superioară a ghidajului anual. Acțiunile companiei cresc cu aproximativ 1%.

Piețele asiatice și cele americane rămân prudente

În Asia, bursele au scăzut peste noapte, în timp ce piețele au urmărit evoluțiile de pe Wall Street și datele economice din China. Contractele futures americane (instrumente financiare care anticipează direcția piețelor la deschiderea ședințe) au rămas aproape neschimbate vineri dimineață, semn că investitorii rămân rezervați din partea investitorilor.