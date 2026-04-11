Cât „a mușcat” panettone din piața cozonacului tradițional în ultimii ani? Principala diferență dintre cele două dulciuri

Cozonacul clasic copt de mame și bunici nu mai este nelipsit pe masa de Paște, ci în locul lui românii cumpără în ultimii ani sortimente de o varietatea uneori copleșitoare. La o simplă căutare pe platformele marilor retaileri, sunt peste 200 de produse care apar ca rezultat al unei căutări după cuvântul „cozonac”.

Produsele variază în funcție de rețetă, umplutură, formă, iar printre ele se distinge și cozonacul pannetone, de origine Italiană, care și-a câștigat notorietatea în ultimii ani mai ales în pachetele cadou trimise de companii.

În ultimii ani, acest sortiment a început să fie fabricat inclusiv de producători autohtoni.

Potrivit retailerilor, principala diferență dintre cozonac și panettone constau în textură: în timp ce cozonacul românesc este dens, cu aluat bine dospit și umplutură generoasă și copt în tăvi dreptunghiulare, „fratele” italian este mult mai aerat, pufos, cu o formă de cupolă înaltă, iar umplutura este, în mod tradițional, din fructe confiate și stafide.

Datelor din industrie obținute de Mediafax arată că panettone a ajuns să dețină o cotă de aproximativ 6% din totalul vânzărilor din categoria cozonac și în acest an nu s-a simțit o creștere față de volumele vândute în trecut.

Mai scump ca niciodată

Cel mai scump produs din această categorie disponibile pe una dintre principale platformele online era, joi seara, Panettone Loison cu cremă Zabaione, la prețul de 228 de lei, pentru un kilogram.

Prețul cozonacilor din cofetării a crescut vizibil în 2026, chiar dacă materiile prime folosite în prepararea lor au înregistrat scăderi.

Analizele arată că, deși cacao, zahărul, untul, grâul sau ouăle sunt mai accesibile decât în anii anteriori, acest lucru nu se reflectă direct în prețul produselor finite. Cererea mare din perioada Paștelui și costurile indirecte mențin prețurile ridicate în cofetării.

Evoluția prețurilor din ultimii ani arată clar trendul ascendent de la an la an. În prezent, în cofetăriile din București, prețurile variază semnificativ în funcție de rețetă și gramaj.

În medie, pentru un cozonac simplu, clasic, de aproximativ un kilogram, românii plătesc în 2026 între 120 și 140 de lei. Variantele mai sofisticate, cu glazuri, umpluturi speciale sau însiropate, pot depăși ușor pragul de 200 de lei, arată o analiză Mediafax.

Pe lângă creșterea prețurilor, apare tot mai des și fenomenul de shrinkflation. Unele brutării și magazine vând cozonaci cu gramaje mai mici, de 300 sau 400 de grame, la prețuri apropiate de cele practicate pentru produse de un kilogram în alte cofetării.