Cât de dependentă este Spania de comerțul cu SUA, în contextul tensiunilor cu administrația Trump

În 2025, schimburile comerciale dintre cele două țări au atins aproximativ 47 de miliarde de dolari, potrivit datelor oficiale. Statele Unite au exportat bunuri în valoare de circa 26 de miliarde de dolari către Spania, în timp ce importurile din Spania au fost de aproximativ 21 de miliarde de dolari, arată Euronews.

Printre principalele produse exportate de Spania către SUA se numără:

echipamente industriale,

produse chimice și farmaceutice,

automobile,

produse alimentare.

Ce sectoare sunt cele mai expuse

Analizele arată că unele industrii sunt mai vulnerabile decât altele în cazul unor eventuale restricții comerciale. Produsele industriale și semifabricatele, precum utilajele și substanțele chimice, reprezintă peste jumătate din exporturile Spaniei către SUA. Sectorul alimentar are o pondere de aproximativ 18%, iar produse precum uleiul de măsline sunt printre cele mai exportate.

Deși relația comercială cu SUA este importantă, Spania este mult mai dependentă de piața europeană. Aproximativ 75% din exporturile totale ale Spaniei merg către Europa, iar 62% către țări din Uniunea Europeană, cu o valoare de aproximativ 387 de miliarde de euro. Comparativ, doar 4-5% din exporturile Spaniei sunt destinate Statelor Unite.

În comparație cu Spania, alte state europene au o dependență mai mare de piața americană. De exemplu, Irlanda trimite peste 25% din exporturi către SUA iar Germania și Italia aproximativ 10%. Franța ajunge la un volum de circa 9%. Astfel, o eventuală escaladare comercială ar avea un impact mai redus asupra Spaniei decât asupra altor economii europene.

Posibilele sancțiuni ar implica întreaga Uniune Europeană

Un alt aspect important este faptul că Spania face parte din piața unică europeană, iar politica comercială este gestionată la nivelul Uniunii Europene. Asta înseamnă că orice decizie a SUA de a impune restricții comerciale nu ar afecta doar Spania, ci ar implica negocieri și reacții la nivelul întregii UE. Deocamdată, oficialii spanioli susțin că relațiile cu SUA rămân „normale”, în ciuda declarațiilor lui Donald Trump.

Totuși, în cazul în care tensiunile politice se transformă în măsuri economice concrete, efectele s-ar resimți în anumite sectoare, chiar dacă economia spaniolă, per ansamblu, este mai bine ancorată în piața europeană.