Ce înseamnă de fapt acordul de mediu și când ar putea livra energie în sistem noile amenajări hidroenergetice Câineni și Lotrioara. Lista investițiilor prioritare ale Hidroelectrica

Obținerea acordului de mediu trebuie corelat cu emiterea hotărârii de Guvern de expropriere terenuri utilitate publică, elaborarea Documentației Tehnice pentru Autorizarea Construirii (DTAC) și actualizare proiect conform avizelor primite, ceea ce va face posibilă actualizarea autorizației de construire, potrivit surselor Medifax din cadrul Hidroelectrica.

Mai mult, acordul de mediu va putea fi atacat în instanță, similar cu ceea ce s-a întâmplat și în cazul altor proiecte, ceea ce ar putea duce la întârzieri.

O altă provocare pentru Hidroelectrica, din informațiile Mediafax, este că are încheiate contracte istorice cu Hidroconstrucția, Energomontaj, Caromet, UCMH, și toți executanții fie au fost într o situație de insolvență fie au activitate de bază diminuată.

Conform actualelor estimări, termenele pentru finalizarea proiectelor sunt anul 2031, în cazul Câineni, și anul 2032, pentru Lotrioara.

Hidroelectrica – companie controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține 80,05% din acțiuni, implicit cea mai mare parte a dividendelor din profit – este cel mai mare producător de energie din România, cu un portofoliu de energie 100% regenerabilă, cel mai mare furnizor de energie electrică pe piața concurențială și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național, fiind o companie vitală pentru un sector strategic, cu implicații în siguranță națională.

Lista oficială a proiectelor Hidroelectrica

Hidroelectrica are o listă cu nouă obiective de investiții prioritare de amenajări hidrologice, au transmis oficialii Hidroelectrica, la contactați de Mediafax.

Solicitarea privind lista, capacitatea și stadiul proiectelor a venit în contextul în care președintele Nicușor Dan a promulgat așa-numita „lege a hidrocentralelor” pe care o trimisese anterior spre reexaminarea Parlamentului, respectiv Legea nr.185 din 9 septembrie 2026 pentru completarea art. 561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului publicata in M.Of. nr. 767/9 sep. 2026

Gradul de realizare ale amenajărilor hidroenergetice, potrivit oficialilor Hidreoelectrica:

1. Obiectivul de investiții Amenajarea Hidroenergetică Pașcani este prevăzut în schema cadru de amenajare complexă a bazinului hidrografic Siretul superior.

Lucrările executate în proporție de 80%.

Putere Instalată (P.I.) = 9.4 MW, Energie = 25.30 GWh/ an

2. Obiectivul de investiții AHE a râului Olt-defileu pe sector CORNETU-AVRIG

2.1. Amenajarea/Treapta CHE Lotrioara

Lucrările executate în proporție de 1%.

P.I. = 14 MW, Energie = 53.20 GWh/ an

2.2. Amenajarea/Treapta CHE Caineni

Lucrările executate în proporție de 25%.

P.I. = 26.5 MW, Energie = 73.60 GWh/ an

2.3. Amenajarea/Treapta CHE Racovița

Lucrările executate în proporție de 95%.

BARAJ 100 %

CENTRALA 100 %

DIGURI 90 %

Centrala este în funcțiune deja, cu regulament de exploatare aprobat noiembrie 2023.

P.I. = 31 MW, Energie = 74.00 GWh/ an

3. Obiectivul de investiții Surduc – Siriu, treapta Surduc – Nehoiașu

Lucrările executate în proporție de peste 80%.

BARAJ 75

ADUCȚIUNEA 99

CENTRALA 85

SCARA DE PEȘTI 50 %

P.I. = 55 MW, Energie = 152.00 GWh/ an

3.1.Obiectiv de investiții CERNA MOTRU – TISMANA

Lucrările executate în proporție de peste 90%.

P.I. = 10 MW, Energie = 18.85 GWh/ an

4. Obiectivul de investiții AHE Bumbești Livezeni

Punere în funcțiune (PIF) 2028, Putere Instalată (P.I.) – 65.14 MW, Energie – 259.00 GWh/an

5. Obiectivul de investiții AHE Cerna-Belareca. Treapta Belareca

PIF 2030, P.I. – 14.70 MW, Energie – 40.50 GWh/an

6. Obiectivul de investiții AHE Răstolița, etapa 1

PIF 2027, P.I. – 35.30 MW, Energie – 39.51 GWh/an

7. Obiectivul de investiții AHE Pașcani pe râul Siret

PIF 2028, P.I. – 9.40 MW, Energie – 25.30 GWh/an

8. Obiectivul de investiții AHE Cosmești Movileni. Treapta Cosmești

PIF 2030, P.I. – 36.00 MW, Energie – 65.30 GWh/an

9. Obiectivul de investiții AHE a râului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunăre. CHE Islaz

PIF 2031, P.I. – 28.00 MW, Energie – 130.00 GWh/an

Ce stabilește acordul de mediu

Potrivit comunicatului transmis luni, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis acordul de mediu pentru finalizarea amenajării hidroenergetice Cornetu-Avrig, pe râul Olt, în județele Sibiu și Vâlcea, acord care stabilește condițiile de protecție a mediului care trebuie respectate atât pe durata lucrărilor, cât și în perioada de funcționare.

Investiția Hidroelectrica va contribui la producția națională de energie din surse regenerabile cu o cantitate estimată de 156,8 GWh pe an, echivalentă consumului anual a peste 52.000 de gospodării, au transmis oficialii ministerului.

„România are nevoie de investiții care să îi întărească siguranța energetică, realizate cu respectarea legislației și pe baza unor evaluări riguroase. Investițiile nu sunt opuse respectării prevederilor legale pe mediu. Cele două obiective pot coexista. Susținem finalizarea proiectelor hidroenergetice acolo unde soluțiile sunt fundamentate tehnic, cu măsuri de reducere a impactului și monitorizare pe întreaga perioadă de funcționare”, a declarat Diana Buzoianu, ministra mediului, apelor și pădurilor, conform documentului citat.

Proiectul vizează lucrările rămase de executat în cadrul amenajării hidroenergetice aprobate în anul 1989, a cărei schemă cuprinde cinci trepte: Cornetu, Robești, Câineni, Lotrioara și Racovița. Lucrările pentru care a fost emis acordul includ finalizarea treptelor Câineni și Lotrioara, precum și intervenții necesare funcționării amenajării Racovița la parametrii proiectați.

Potrivit ministerului, evaluarea proiectului a avut la bază trei studii de specialitate: raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată și studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă. Concluziile acestora au fost integrate în condițiile acordului, prin măsuri de prevenire și reducere a impactului, precum și prin cerințe de monitorizare pentru etapa de execuție și pentru funcționarea amenajării în integralitatea sa.

„Soluția tehnică selectată ține cont de lucrările deja executate și de necesitatea protejării infrastructurii de transport din defileul Oltului. Aceasta urmărește păstrarea, pe cât posibil, a căii ferate și a DN7 pe amplasamentele actuale, cu realizarea lucrărilor suplimentare de protecție necesare. La Racovița sunt prevăzute intervenții pentru protejarea podurilor de cale ferată, care să permită îndepărtarea pragului din avalul centralei și funcționarea acesteia fără restricțiile de nivel existente”, a transmis luni Ministerul Mediului.

Oficialii instituției au precizat ca acordul de mediu nr. 4 din 21 septembrie 2026 include și condițiile impuse prin avizul Ministerului Culturii pentru protejarea monumentului istoric Turnul Spart. Procedura de evaluare a inclus consultarea publicului și dezbateri organizate la Câineni și Boița, iar în etapa de consultare a deciziei de emitere și a proiectului acordului de mediu au fost primite patru mesaje cu observații, din partea a trei persoane fizice și a unei persoane juridice, au trasmis responsabilii.