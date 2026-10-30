Christina Verchere, șefa OMV Petrom, anunță că nu va fi disponibilă pentru un posibil nou mandat, după nouă ani la conducerea companiei

Șefa OMV Petrom ar urma să își încheie mandatul la conducerea companiei, pe care l-a preluat pe 1 mai 2018, pe 16 aprilie 2027, conform comunicatului transmis de comăanie vineri diminteață. Acesta nu include și motivul care a stat la baza deciziei Christinei Vouchere de a nu-prelua un posibil nou mandat.

„Christina Verchere a condus OMV Petrom printr-o perioadă de transformare remarcabilă pe parcursul celor două mandate consecutive ale sale. Compania a implementat proiecte strategice majore, asumându-și un rol de lider în tranziția energetică a României. Îi mulțumesc Christinei pentru leadershipul ei și dedicarea sa constantă față de OMV Petrom și îi doresc tot ce este mai bun în viitor”, a declarat Emma Delaney, președinte al Consiliului de Supraveghere OMV Petrom și CEO al OMV.

„A fost un privilegiu pentru mine să conduc OMV Petrom în acești 9 ani. Sunt extrem de onorată că am putut să contribui la transformarea companiei, alături de colegii mei din Directorat și de întreaga echipă OMV Petrom. Cu Strategia noastră 2030, am trecut de la ambiție la execuție. Voi continua să mă dedic livrării proiectelor noastre strategice în perioada rămasă până la finalul mandatului”, a transmis Christina Verchere.

Anunțul a venit la o zi după ce OMV Petrom a prezentat rezultatele după primele nouă luni din 2026, la finalul cărora profitul net al Grupului OMV Petrom a crescut cu 18%, față de același interval de anul trecut, după ce scăzuse cu 14% în prima jumătate a anului, ceea ce indică o performanță operațională solidă, într-un context de piață volatil.

Nu este cert în prezent dacă încetarea mandatului va veni înainte sau după intrarea în producție a proiectului de exploatare a gazelor narurale din Marea Neagră Neptun Deep, pentru care decizia de invivestiție s-a luat în mandatul Christinei Verchere. Potrivit informațiilor oficiale, prima moleculă din perimetrul de mare adâncime ar urma să intre în sistemul național de transport al gazelor naturale înainte de finalul primei jumătăți a anului viitor.

Decizia Consiliului de Supraveghere cu privire la componența Directoratului, după expirarea actualului mandat, va fi comunicată pieței în conformitate cu cerințele legale.

OMV Petrom este controlată de compania omonimă din Austria OMV Aktiengesellschaft, care deține 51,15% din acțiuni, iar OMV Petrom, iar acționarii români dețin circa 46% din acțiuni, dintre care statul român, prin Ministerul Energiei, 20,69%, iar 25,1%, de fondurile de pensii din România, precum și de alte persoane fizice și entități juridice românești, potrivit datelor la sfârșitul lunii iunie 2026. Restul de 3% sunt deținute de alți investitori străini.

CV-ul șefei OMV Petrom

Christina Verchere (1971) deține o diplomă de master în Științe Economice la Universitatea Aberdeen, Scoția.

Și-a început cariera în 1993 și a lucrat mai mult de 20 de ani într-una din cele mai mari companii de petrol și gaze, unde a deținut numeroase poziții de conducere în Marea Britanie, SUA, Canada și Indonezia.

Între 2012 – 2014, a ocupat funcția de Președinte regional al BP pentru Canada cu sediul în Calgary și între 2014 – 2018 a ocupat funcția de Președinte regional al BP pentru Asia Pacific, cu sediul în Jakarta, Indonezia.

A fost numită director general executiv și președinte al Directoratului OMV Petrom începând cu 1 mai 2018.