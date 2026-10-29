OMV Petrom a revenit pe profit în creștere după primele nouă luni din 2026. Christina Verchere, CEO: „Într-un context de piață volatil, am avut o performanță operațională solidă”

OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, a încheiat perioada ianuarie – septembrie cu un profit net de 4,1 miliarde de lei, în creștere cu 18% față de primele nouă luni din 2025, și investiții de 6,6 miliarde de lei, cu 27% mai mari.

Primul semestru fusese încheiat cu un profit net scăzut cu 14%, la 1,8 miliarde de lei, fiind afectat de rezultatul financiar care reflectă, în principal, venituri nete mai reduse din dobânzi și de taxa de solidaritate în Explorare și producție în trimestrul doi din 2026.

OMV Petrom este controlată de compania omonimă din Austria OMV Aktiengesellschaft, care deține 51,15% din acțiuni, iar OMV Petrom, iar acționarii români dețin circa 46% din acțiuni, dintre care statul român, prin Ministerul Energiei, 20,69%, iar 25,1%, de fondurile de pensii din România, precum și de alte persoane fizice și entități juridice românești, potrivit datelor la sfârșitul lunii iunie 2026. Restul de 3% sunt deținute de alți investitori străini.

„Am continuat să furnizăm energie fiabilă clienților noștri”

Potrivit Christinei Verchere, CEO OMV Petrom, rezultatele Grupului din primele nouă luni reflectă creșterea prețurilor materiilor prime și robustețea modelului de afaceri integrat, precum și investiții record și contribuții în creștere la bugetul de stat. Profitul net a fost de 4,1 miliarde lei, în timp ce investițiile au depășit 6,6 miliarde lei, iar taxele si dividendele au însumat peste 16 miliarde lei.

„Într-un context de piață volatil, am avut o performanță operațională solidă și am continuat să furnizăm energie fiabilă clienților noștri. Cu piețele energetice sub presiune, ne-am concentrat pe ceea ce contează cel mai mult: să asigurăm continuitatea aprovizionării cu energie și să construim noi capacitați. Rafinăria Petrobrazi a funcționat la o capacitate de peste 98% in 1-9/26, atingând 100% în trimestrul al treilea, centrala electrică Brazi a furnizat 9% din energia electrică produsă în România in 1-9/2026 și am compensat în mare măsură declinul natural al producției de petrol și gaze naturale. În același timp, am avansat proiectul Neptun Deep pentru începerea producției de gaze naturale în prima jumătate a anului viitor și am continuat să ne dezvoltăm activitatea în domeniul energiei cu emisii reduse de carbon, consolidând securitatea energetică pe termen lung a României”, a declarat Christina Verchere.

Aspecte-cheie din primele nouă luni

Grupul OMV Petrom

Rezultatul din exploatare CCA excluzând elemente speciale a fost de 5,8 miliarde lei, mai mare cu 51%, reflectând contribuții mai mari din partea tuturor segmentelor de activitate și reziliența modelului nostru de afaceri integrat

Profitul net a crescut cu 18% la 4,1 miliarde lei

Investițiile au crescut cu 27% la 6,6 miliarde lei – un nivel record, depășind rezultatul operațional și fiind direcționate către proiecte energetice cheie, precum Neptun Deep, SAF/HVO și energie electrică din surse regenerabile

Taxele și dividendele au dus contribuțiile la bugetul de stat la peste 16 miliarde lei, cu 38% mai mult față de primele nouă luni din 2025

Explorare și Producție

Rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost de 2,7 miliarde lei vs. 1,9 miliarde lei în aceeași perioadă din 2025, într-un context de prețuri ridicate la mărfuri

Producția a fost de 101,7 mii bep/zi, în linie cu așteptările, în scădere cu 3% comparativ cu 1-9/25, cu rezultate bune din sonde noi și reparații capitale la sonde, care au compensat parțial declinul natural și impactul activităților de mentenanță programate diferit

Costul de producție de 17,9 USD/bep, nivel similar cu cel din 1-9/25

Rafinare și Marketing

Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a fost de 2,8 miliarde lei, față de 1,8 miliarde lei în 1-9/25, reflectând o marjă de rafinare mai ridicată în contextul crizei geopolitice și volume mai mari vândute

Indicatorul marjă de rafinare al OMV Petrom a atins 26,5 USD/bbl față de 10,9 USD/bbl în 1-9/25 pe fondul prețurilor ridicate ale mărfurilor. Impactul indicatorului marjă de rafinare este parțial compensat de creșterea costurilor cu aprovizionarea cu țiței, logistica și asigurările, generate de contextul geopolitic

Rata de utilizare a rafinăriei excelentă, de 98%, atingând o capacitate maximă de 100% în trimestrul al treilea și contribuind la securitatea aprovizionării cu combustibili

Gaze și Energie

Rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost de 472 milioane lei în primele nouă luni față de 13 milioane lei în aceeași perioadă a anului trecut, în principal datorită contribuției îmbunătățite a segmentului de energie electrică

Vânzările totale de gaze naturale au crescut cu 5%, la 36 TWh

Producția centralei electrice Brazi a fost de 3,4 TWh, cu 10% mai mare comparativ cu 1-9/25, în pofida unei perioade mai lungi de mentenanță planificată anul acesta față de cea care a avut loc în 2025. Această producție a reprezentat 9% din mixul de producție al României

Evenimente semnificative

OMV Petrom a raportat progrese semnificative în implementarea Strategiei 2030

Emma Delaney, șefa companiei-mamă din Austria, a fost numită membru interimar al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, începând cu 1 septembrie 2026

Dezvoltarea regională a gazelor

România: Neptun Deep a avansat către prima producție de gaze, estimată pentru primul semestru din 2027, cu instalarea platformei de producție în ape de mică adâncime, finalizarea a opt sonde și a conductei către țărm

Bulgaria: Operațiunile de foraj în perimetrul Han Asparuh au fost finalizate. Deși nu au fost identificate volume semnificative de gaze naturale, sondele contribuie la o mai bună înțelegere a geologiei zonei. OMV Petrom s-a extins în Marea Neagră prin alăturându-se explorării în perimetrul Han Tervel; tranzacția s-a încheiat în iulie 2026

Proiecte cu emisii reduse de carbon

Electro-mobilitate: proiect susținut de UE pentru extinderea rețelei puncte de încărcare a vehiculelor electrice de-a lungul unui coridor-cheie de transport rutier în Europa Centrală finalizat. Rețeaua regională de puncte de încărcare a ajuns la circa 1.550 unități

Biocombustibili: Toate modulele pentru cele doua proiecte de hidrogen verde cu o capacitate cumulată de 55 MW au fost livrate la Petrobrazi. Plasarea unei părți din producția viitoare a unității de SAF/HVO a fost asigurată

Regenerabile3: capacitați nete de 100 MW în operare și ~700 MW în construcție, după începerea operării comerciale a trei proiecte în Romania și începerea construcției proiectului Gabare din Bulgaria. OMV Petrom a semnat contractul pentru construirea unui sistem de stocare a energiei în baterii pentru parcul solar Ișalnița, care se adaugă primului proiect de stocare a energiei în baterii la Gabare, în Bulgaria

Modernizarea activităților tradiționale

Petrobrazi: OMV Petrom a pus în funcțiune o nouă unitate de aromatice și a investit ~ 115 milioane EUR în modernizarea infrastructurii electrice a Petrobrazi