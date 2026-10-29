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Volkswagen se prăbușește financiar: pierderi de 5,82 miliarde de euro într-un trimestru. Ce urmează pentru angajați

Grupul german Volkswagen a înregistrat pierderi de 5,82 miliarde de euro în trimestrul al treilea din 2026, pe fondul dificultăților de pe piețele internaționale. Rezultatele financiare negative amplifică presiunile asupra conducerii companiei, care pregătește reduceri masive de costuri și personal.
Volkswagen se prăbușește financiar: pierderi de 5,82 miliarde de euro într-un trimestru. Ce urmează pentru angajați
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
29 oct. 2026, 09:12, Economic
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Cel mai mare producător auto din Germania a anunțat joi, 29 octombrie, că a încheiat perioada iulie-septembrie 2026 cu o pierdere netă de 5,82 miliarde de euro, potrivit publicației germane Bild.

Rezultatul vine într-un moment în care grupul traversează un amplu proces de reorganizare, menit să reducă cheltuielile și să îmbunătățească eficiența operațională.

Volkswagen și-a stabilit obiectivul de a diminua costurile la nivelul întregului grup cu 20% până la sfârșitul anului 2028. Compania susține că a realizat deja economii de ordinul zecilor de miliarde de euro, însă dificultățile financiare persistă.

Zeci de mii de locuri de muncă, vizate de planurile de restructurare

Consecințele reorganizării sunt semnificative pentru angajații constructorului auto.

La sfârșitul anului 2024, conducerea Volkswagen și reprezentanții salariaților au convenit eliminarea treptată, prin măsuri considerate acceptabile social, a peste 35.000 de posturi din cadrul mărcii principale VW în Germania, până în 2030.

Planul include și reducerea capacităților de producție ale uzinelor germane.

Ulterior, la începutul lunii septembrie 2026, consiliul de supraveghere a aprobat extinderea restructurării la nivel mondial, fiind vizată eliminarea a aproximativ 50.000 de posturi suplimentare, inclusiv din structurile de conducere.

Viitor incert pentru mai multe fabrici din Germania

Situația este complicată și în cazul unor importante unități de producție.

Uzinele Volkswagen din Emden, Zwickau și Hanovra, precum și fabrica Audi din Neckarsulm, nu au deocamdată perspective certe privind alocarea unor programe de producție competitive după 2030 sau în anii următori.

Conducerea grupului invocă existența unor capacități de producție excedentare pe piața europeană, ceea ce accentuează necesitatea reorganizării activităților industriale.

Probleme în China, taxe americane și concurență internațională

Volkswagen se confruntă simultan cu mai multe dificultăți majore: performanțe comerciale slabe în China, efectele politicii tarifare americane și intensificarea concurenței globale.

Aceste provocări complică strategia de redresare a companiei și sporesc presiunea asupra directorului general Oliver Blume.

Pentru România, evoluția grupului german este relevantă în contextul legăturilor industriei auto locale cu producătorii europeni, în special prin rețelele de furnizori de componente.

Amploarea restructurărilor Volkswagen evidențiază dificultățile cu care se confruntă industria auto europeană.

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