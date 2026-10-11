Volkswagen cere Europei să riposteze în fața Chinei. Apel către Paris și Berlin: „Viitorul nostru nu este decis”

Înaintea Salonului Auto de la Paris, unde aproximativ 40% dintre mărcile participante provin din China, șeful celui mai mare producător auto european a avertizat că industria continentului se află într-un moment decisiv, dar că nu este prea târziu pentru a recupera terenul pierdut.

„Atunci când a contat, am găsit soluții împreună. Avem din nou nevoie de acest lucru între Franța și Germania”, a declarat Oliver Blume.

„Viitorul nostru nu este decis”, a adăugat directorul Volkswagen, pledând pentru măsuri care să încurajeze producția europeană, politici climatice mai flexibile și reducerea costurilor energiei.

Producătorii chinezi au cucerit un sfert din piața europeană a hibridelor plug-in

Expansiunea producătorilor chinezi reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru industria auto europeană din ultimele decenii.

Companii precum BYD au profitat de dificultățile pieței interne chineze pentru a-și accelera exporturile către Europa, unde pot obține marje de profit mai ridicate.

Datele Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) arată amploarea schimbării. În prima jumătate a anului 2026, mărcile chineze au ajuns să controleze 25% din piața europeană a automobilelor hibride plug-in, comparativ cu numai 2% în 2024.

Și în cazul automobilelor hibride convenționale, cota producătorilor chinezi a crescut de la 2% la 14% în aceeași perioadă.

Creșterea s-a accelerat după ce Uniunea Europeană a introdus taxe vamale suplimentare pentru automobilele electrice produse în China. Constructorii asiatici și-au adaptat strategia, extinzând rapid oferta de modele hibride, care nu erau vizate de aceleași măsuri comerciale.

Europa și China au ajuns la un acord pentru limitarea importurilor

În încercarea de a reduce presiunea asupra industriei europene, Bruxellesul și Beijingul au ajuns la un acord preliminar privind limitarea exporturilor chineze de automobile hibride către Uniunea Europeană.

Potrivit Financial Times, China a acceptat să limiteze livrările în următorii patru ani la cel mult jumătate din volumele estimate anterior de autoritățile europene. Mecanismul ar urma să includă cote de import, iar depășirea acestora ar putea atrage taxe suplimentare.

Oliver Blume a salutat progresele negocierilor, însă a avertizat că măsurile comerciale nu sunt suficiente.

„Europa trebuie în continuare să asigure condiții de concurență echitabile pe propriile piețe. Cei care vând aici ar trebui să concureze în condiții comparabile și să creeze locuri de muncă și valoare economică și aici, în Europa”, a declarat șeful Volkswagen.

Franța și Germania nu se înțeleg asupra conceptului „Made in Europe”

În paralel cu negocierile comerciale cu Beijingul, Franța și Germania încearcă de mai multe luni să ajungă la o poziție comună privind viitorul industriei auto europene.

Una dintre principalele dispute privește definiția conceptului „Made in Europe”, care ar urma să fie utilizat pentru acordarea unor stimulente destinate producătorilor ce fabrică automobile pe continent.

Parisul insistă ca aceste avantaje să fie rezervate strict producției realizate în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

În schimb, o definiție mai largă ar putea include și țări precum Regatul Unit, Turcia, Japonia sau Coreea de Sud, unde constructorii europeni, inclusiv cei germani, au fabrici și lanțuri importante de aprovizionare.

Ministrul francez al Industriei, Sébastien Martin, a reafirmat poziția Parisului.

„Dacă vorbim despre Europa celor 27 și despre mai multe țări de cealaltă parte a lumii, europenii nu vor înțelege acest lucru”, a declarat oficialul francez.

Martin a susținut totodată necesitatea construirii unor mecanisme europene de protecție în fața concurenței asiatice.

Disputa reflectă diferențele dintre modelele industriale ale celor două mari economii europene. Germania are o industrie auto puternic integrată în lanțurile globale de producție, în timp ce Franța insistă asupra stimulării investițiilor și locurilor de muncă în interiorul Uniunii Europene.

Interzicerea motoarelor cu combustie, parte a negocierilor

Un alt subiect sensibil este viitorul motoarelor pe benzină și motorină.

Conform politicilor climatice adoptate de Uniunea Europeană, obiectivul pentru 2035 este reducerea cu 100% a emisiilor de CO2 pentru autoturismele noi, ceea ce ar însemna, în forma actuală a regulilor, eliminarea de pe piața automobilelor noi a modelelor convenționale cu motoare cu combustie.

Totuși, constructorii europeni solicită mai multă flexibilitate, invocând ritmul tranziției către mobilitatea electrică, costurile ridicate de producție și competiția cu mărcile chineze.

Potrivit unor persoane familiarizate cu negocierile, citate de Financial Times, un posibil compromis între Paris și Berlin ar putea presupune acceptarea de către Franța a unei relaxări a obiectivelor de emisii pentru 2030 și 2035, inclusiv prin acordarea unui rol mai important combustibililor alternativi și automobilelor hibride plug-in.

În schimb, Germania ar putea accepta o definiție mai restrictivă a producției europene în cadrul viitoarelor programe de sprijin.

Volkswagen pregătește reduceri masive de personal

Apelul lansat de Oliver Blume vine într-un moment dificil chiar pentru Volkswagen, companie care desfășoară unul dintre cele mai ample programe de restructurare din istoria sa.

Grupul încearcă să reducă semnificativ costurile prin standardizarea componentelor, utilizarea unor tehnologii comune pentru mai multe mărci și simplificarea proceselor de producție.

Planurile de restructurare ar putea conduce la eliminarea a până la 100.000 de locuri de muncă.

În același timp, Volkswagen încearcă să lanseze automobile electrice mai accesibile, într-un segment în care producătorii chinezi au devenit concurenți tot mai puternici.