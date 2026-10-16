Emma Delaney, șefa OMV, este singurul candidat pentru funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom

Irlandeza Emma Delaney, prima femeie și prima persoană care nu etnic austriac sau german care conduce OMV, începând din 1 septembrie, este unica pe lista propunerilor pentru funcția de membru și președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, funcție pentru care s-a lansat procedura de depunere a candidaturilor la finalul lunii trecute.

Înntre timp, șefa OMV a avut o vizită de lucru în România, unde grupul derulează una dintre cele mai mari investii, proiectul de exploatare a gazelor naturale în perimetrul de mare adâncime Neputun Deep, în parteneriat egal cu producătorul național de gaze Romgaz.

Echipa condusă de Emma Delaney, inclusiv șefa OMV Petrom Christina Verchere, s-a întâlnit la București cu președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan.

CV-ul de candidat

Potrivit listei finale si CV-ului depuse, Emma Louise DelaneyMcKnight are un Master în Management, ESCP Business School, Licența în Arte – Economie si Afaceri, Trinity College Dublin.

În timpul carierei sale de 30 de ani la bp, Emma Delaney a ocupat poziții de conducere executivă în cadrul diviziilor de upstream și downstream ale companiei și a condus programe complexe de transformare în piețe și regiuni aflate în evoluție rapidă.

Experiența sa internațională acoperă Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Asia Pacific.

Începând cu 1 septembrie 2026, Emma Delaney a preluat rolul de Președinte al Directoratului și Director General al OMV Aktiengesellschaft, cu sediul în Viena, Austria.

Lista a fost publicată joi seara pe site-ul OMV Petrom.

Aprobarea numirii noului membru titular Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Alfred Stern, ca urmare a renunțării de către aceasta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere este pe ordinea de zi c Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru 6 noiembrie, prima convocare.

Potrivit procedurii anunțate în convocator, acționarii societății, indiferent de participația deținută în capitalul social sau membrii Consiliului de Supraveghere, pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere însoțite de o serie de documente, până cel târziu la data de 12 octombrie, iar lista și datele candidaților propuși vor fi publicate pe site-ul companiei ca materialele informative pentru AGOA și vor fi actualizate periodic în baza propunerilor primite.

OMV Petrom este controlată de compania omonimă din Austria OMV Aktiengesellschaft, care dețin 51,15% din acțiuni, iar OMV Petrom, iar acționarii români dețin circa 46% din acțiuni, dintre care statul român, prin Ministerul Energiei, 20,69%, iar 25,1%, de fondurile de pensii din România, precum și de alte persoane fizice și entități juridice românești, potrivit datelor la sfârșitul lunii iunie 2026. Restul de 3% sunt deținute de alți investitori străini.

Lista finala a propunerilor de candidaturi pentru pozitia de membru CS

CV si Chestionare si Declaratii aferente candidat Emma Delaney