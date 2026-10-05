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Bolojan a discutat cu noua șefă a OMV despre prețurile carburanților și proiectul Neptun Deep

Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit, luni, la Palatul Victoria, cu o delegație a Grupului OMV, condusă de Emma Delaney, director general al companiei. Discuțiile au vizat evoluțiile din sectorul energetic și proiectul Neptun Deep, unde producția de gaze ar urma să înceapă anul viitor.
Bolojan a discutat cu noua șefă a OMV despre prețurile carburanților și proiectul Neptun Deep
Sursa foto: Guvernul României
Iulian Moşneagu
05 oct. 2026, 20:30, Economic
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Premierul și reprezentanții OMV au discutat despre situația din domeniul energiei, în contextul fluctuațiilor prețurilor carburanților generate de conflictele internaționale și de problemele de aprovizionare, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Unul dintre principalele subiecte a fost proiectul Neptun Deep, investiție strategică pentru România, în care statul român, prin Romgaz, colaborează cu OMV Petrom. Potrivit Executivului, proiectul se desfășoară conform calendarului stabilit, iar producția efectivă de gaze ar urma să înceapă anul viitor.

Ilie Bolojan a subliniat importanța exploatării resurselor de gaze naturale din Marea Neagră pentru economia României și pentru consolidarea securității energetice.

„Finalizarea investiției și începerea extracției gazelor din perimetrul Neptun Deep trebuie să rămână priorități guvernamentale, pentru ca România să valorifice resursele din Marea Neagră în beneficiul economiei naționale și al întregii regiuni. Trebuie să găsim formule de cooperare operative pentru a asigura convergența de acțiune în acest proiect strategic pentru ambele părți”, a transmis premierul.

Bolojan a mulțumit, de asemenea, echipei OMV Petrom pentru colaborarea cu autoritățile române și pentru menținerea unui dialog constant.

La întâlnire a participat și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.

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