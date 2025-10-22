Prima pagină » Economic » Cifra de afaceri în comerțul cu autovehicule și motociclete, în creștere în primele opt luni din an

Cifra de afaceri în comerțul cu autovehicule și motociclete, în creștere în primele opt luni din an

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule şi motociclete a crescut în primele opt luni ale anului, față de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 4,8%, cât şi ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,3%, arată datele INS.
Cosmin Pirv
Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 26,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (-30,1%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-27,9%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-22,1%) și la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-17,4%).

Ca serie ajustată, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 7,7%.

Comparativ cu august 2024, în luna august a acestui an, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o scădere cu 1,5%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-4,2%), comerţul cu autovehicule (-1,2%) și la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-1,1%).

Activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor au crescut cu 5,0%. Ca seria ajustată, s-a înregistrat o creștere cu 4,5% faţă de luna august 2024.

În perioada 1 ianuarie- 31 august 2025 comparativ cu perioada similară din 2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri mai mare cu 4,8%, datorită creşterilor înregistrate la: activitățile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+20,4%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+13,0%), comerţul cu autovehicule (+3,6%) și comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+1,8%). Ca seria ajustată, s-a înregistrat o creștere cu 4,3%.