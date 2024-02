Ciocolata de Valentine's Day ar putea deveni un cadou de lux. Boabele de cacao, foarte scumpe

Preţul boabelor de cacao a crescut peste aşteptări în ultima perioadă şi nici nu există perspective majore de îmbunătăţire a acestei situaţii, potrivit unei analize realizate de specialiştii din cadrul XTB. Astfel, ciocolata ar putea ajunge să coste chiar şi de două ori mai mult.

De Ziua Îndrăgostiţilor, şi cu câteva zile înainte de 14 februarie, rafturile magazinelor sunt pline cu ciocolată, praline şi alte dulciuri pe bază de ciocolată. Totuşi, acest cadou ar putea deveni unul de lux din cauza costurilor ridicate care gravitează în jurul acestui produs. Lanţul de aprovizionare pentru fabricaţie este unul destul de lung - pornind de la producătorii de zahăr, de lapte şi – ce este şi mai important - de cacao. În cazul produsului din urmă, o astfel de „efervescenţă” nu a mai fost observată din anii 1970. Preţul la cacao a crescut în ultima perioadă, ajungând să depăşească şi 5.500 de dolari pe tonă. Această sumă a crescut de mai mult două ori decât nivelurile de acum un an. Având în vedere aceste cifre, nu este de mirare că investitorii se întreabă dacă preţurile la cacao pot să ajungă şi mai sus.

Cea mai dulce ciocolată este alcătuită, în mare parte, din zahăr şi lapte praf, dar întreaga savoare este asigurată de cacao. Principalul ingredient al ciocolatei negre este pudra de cacao, în timp ce, în ciocolata standard, conţinutul de cacao este de aproximativ 10%.

„În condiţiile în care celelalte ingrediente ale reţetei rămân neschimbate, preţul ciocolatei ar trebui să crească cu aproximativ 11-12% pe parcursul anului (însă preţurile la cacao au crescut cu exact 112% în ultimele 12 luni). Între timp, de la începutul acestui an, preţul la cacao a crescut cu aproape 35%!”, arată analiştii XTB.

În paralel, trebuie avute în vedere şi alte aspecte - preţul zahărului a scăzut uşor, laptele praf este, în mod evident mai ieftin, iar preţurile ambalajelor sunt mai mici. Pe de altă parte, cheltuielile forţei de muncă sunt în creştere, iar transportul nu este deloc mai ieftin. Prin urmare, cacaua este cea care justifică, în mare măsură, creşterea preţului ciocolatei standard. E drept, o creştere de 11-12% a preţului nu pare semnificativă la prima vedere, dar trebuie amintit faptul că mulţi producători încheie contracte pe termen lung şi au rezerve achiziţionate la preţuri mult mai mici. Astfel, atunci când preţul ciocolatei este măsurat în funcţie de valoarea actuală pentru cacao, sumele ar putea creşte cu mult peste cele 11-12% menţionate.

Peste 65% din producţia totală de cacao provine din ţările din Africa de Vest, în special din Coasta de Fildeş şi Nigeria. Schimbările climatice au dus la anomalii meteorologice sub forma unor secete extreme în timpul maturării seminţelor de fructe de cacao şi a unor precipitaţii abundente în timpul recoltelor. Prima anomalie duce la reducerea perspectivelor de producţie, iar cea de-a doua la apariţia unor boli a arborelui de cacao, ceea ce provoacă nu numai distrugerea culturilor actuale, ci şi o reducere a recoltelor viitoare. În cazul celor două ţări menţionate, s-au înregistrat scăderi ale producţiei şi ofertei de peste 30%. Potrivit analiştilor de la XTB, s-ar putea ca situaţia să nu se îmbunătăţească în anii următori. Sezonul actual este deja al treilea consecutiv cu un deficit semnificativ pe piaţă, iar producătorii au probleme în a livra marfa contractată.

Condiţiile meteorologice dificile şi preţurile scăzute oferite fermierilor reprezintă alte aspecte care pot justifica preţul mare al ciocolatei. De ani de zile, pieţele financiare au menţinut o situaţie de poziţii short excesiv de mari pe contractele futures pentru cacao. Producătorii de cacao sunt, de obicei, cei care deţin plantaţii mici, de familie, care nu au putere de negociere. Astfel, ei primesc un preţ de cumpărare prestabilit şi, de cele mai multe ori, puţin corelat cu cel al pieţei. Adesea, producătorii primeau un preţ care le acoperea cu greu costurile de producţie şi nu permitea creşterea suprafeţei cultivate. În plus, scăderea cererii în timpul pandemiei a dus la o lipsă de motivaţie pentru a creşte investiţiile. De asemenea, chiar dacă producătorii încep acum să reacţioneze la preţurile mai mari, creşterea ofertei va implica o perioadă între 3 şi 5 ani până când aceasta va ajunge pe piaţă.

Războiul din Ucraina a dus la dereglări uriaşe pe piaţa energiei şi a produselor agricole de bază. Cu toate acestea, piaţa de cacao nu a fost afectată în mod direct. Producătorii s-au plâns de preţurile extrem de ridicate ale îngrăşămintelor, unul dintre principalii producători fiind Rusia. Accesul redus la îngrăşăminte şi preţurile ridicate ale acestora în 2022-2023 au dus la scăderea consumului. Acest lucru s-a tradus, la rândul său, prin reducerea randamentelor actuale pentru cacao şi prin expunerea culturilor la boli.

Pe termen lung, cererea de cacao înregistrează o creştere moderată, de 2-4% pe an. Cei mai mari consumatori sunt, bineînţeles, ţările europene şi cele nord-americane. În paralel, consumatorul cu cea mai rapidă creştere este Asia. China şi India, cele mai populate două ţări din lume, înregistrează cea mai mare creştere a consumului, deşi procentele aferente se află, în continuare, la un nivel relativ scăzut. Având în vedere modificările comportamentului consumatorilor, cel mai probabil, în viitorul îndepărtat, cea mai mare cerere va veni din partea Asiei.

„În acest moment, acest lucru nu reprezintă o problemă, dar dacă oferta nu se adaptează la cerere, nu este exclus ca până în 2030 preţul să se dubleze şi să ajungă chiar la 10.000 de dolari pe tona de cacao! Pe de altă parte, creşterea excesivă a preţurilor se poate întâlni cu fenomenul cunoscut sub numele de distrugerea cererii. În plus, ciocolata nu este o necesitate, existând potenţiali înlocuitori mai ieftini sub forma altor dulciuri”, mai punctează analiştii XTB.

În prezent, în Statele Unite ale Americii se remarcă un volum redus al vânzărilor. Deşi valoarea totală a vânzărilor continuă să crească, există o scădere clară a cantităţii de ciocolată vândute, iar acest lucru nu se datorează faptului că populaţia adoptă un stil de viaţă mai sănătos.

Studiile din SUA arată că peste 90% dintre consumatori intenţionează să ofere dulciuri (inclusiv ciocolată) drept cadou de Ziua Îndrăgostiţilor. Între timp, în Europa, cercetările indică faptul că vânzările de dulciuri în săptămâna de Valentine's Day creşte de 2-3 ori faţă de o săptămână obişnuită. Potrivit XTB, în acest moment, comercianţii au încă rezerve mari de cacao, ceea permite ca preţurile să crească în limite acceptabile. Cu toate acestea, nu este exclus ca de Ziua Îndrăgostiţilor de anul viitor să plătim nu doar câteva procente în plus pentru ciocolată, ci poate chiar de două ori mai mult.