Zelenski i-a dăruit lui Trump o crosă de golf care aparținea unui soldat ucrainean rănit

Crosa a fost deținută anterior de Kostiantin Kartavtsev, un sergent junior care și-a pierdut piciorul în primele luni ale invaziei Rusiei în Ucraina, conform biroului prezidențial ucrainean. Golful a devenit parte a procesului de reabilitare al sergentului junior, i-a spus Zelenski lui Trump în timp ce îi înmâna cadoul.

„Șeful statului (Zelenski) a arătat, de asemenea, un videoclip în care Kostiantin Kartavtsev se adresează președintelui SUA pentru a ajuta Ucraina să pună capăt războiului printr-o pace corectă și durabilă”, a transmis biroul prezidențial ucrainean într-un comunicat. „Donald Trump a acceptat cadoul, a înregistrat un videoclip în care îi mulțumește soldatului ucrainean pentru crosa de golf și i-a oferit președintelui Ucrainei cheile simbolice ale Casei Albe”.

Schimbul de cadouri reprezintă încă o schimbare de atitudine față de vizita anterioară a lui Zelenski la Casa Albă, când Trump și vicepreședintele JD Vance l-au criticat aspru pe liderul ucrainean, numindu-l lipsit de respect și nerecunoscător în fața camerelor de luat vederi.