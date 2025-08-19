XTB: Cafeaua, zahărul, boabele de cacao și de soia, expuse la perioada complexă a pieței agricole

Piața agricolă se află într-o perioadă complexă, deoarece prețurile la cafea și cacao cresc pe fondul ofertei limitate și a incertitudinilor geopolitice, boabele de soia resimt presiunea schimbărilor din fluxurile globale de aprovizionare, în timp ce zahărul menține o tendință mai moderată pe termen mediu și lung.

Tensiunile comerciale, problemele de logistică, condițiile meteorologice nefavorabile și speculațiile modifică tiparul sezonier, demonstrând că factorii economici, politici și tehnici modelează perspectivele actuale. Cu toate acestea, creșterea cotațiilor s-a mai temperat în ultimele zile, fapt ce ar putea indica o stabilizare în perioada următoare, arată analiștii XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.

Evoluția acestor piețe arată că prețurile sunt din ce în ce mai afectate de evenimente neașteptate, logistice și de factori globali complecși. Cafeaua se confruntă cu o volatilitate ridicată alimentată de tarifele americane și de variațiile de producție.

Prețurile la boabele de cacao rămân la niveluri ridicate pe fondul crizei din Africa de Vest. Deși zahărul este mai stabil, rămâne vulnerabil la schimbările rapide ale ofertei și cererii. Cât despre soia, atenția pieței se concentrează pe deciziile de achiziție ale Chinei, care pot influența direcția prețurilor.

Cafeaua

În Brazilia, recolta de cafea este finalizată în proporție de 90%, peste media de 84%. Pentru sezonul 2025/26, producția este estimată la 63,9 milioane de saci, în scădere cu 2,1% față de anul anterior. În schimb, USDA estimează o creștere a producției la nivel mondial, susținută de redresarea din Asia și Africa.

Pe plan politic, Trump amenință că va aplica tarife de 50% la cafeaua braziliană, legând această decizie de investigațiile privind presupusa implicare a fostului președinte Jair Bolsonaro în tentative de subminare a alegerilor din Brazilia. Aceste tensiuni, combinate cu perspectivele recoltelor, pun presiune asupra prețurilor mondiale.

Indicatorii tehnici relevă volatilitate și o lipsă de acord între investitori. În ciuda caracterului sezonier al recoltelor, prețurile actuale sunt dominate de perturbările aprovizionării și de politica comercială, subliniază analiștii XTB.

Cacao

Boabele de cacao au înregistrat o creștere de 5,69% într-o singură zi și de 8,7% într-o lună, ajungând la 9.010,72 dolari pe tonă. Această creștere este determinată de criza ofertei, provocată de scăderea producției în Coasta de Fildeș și Ghana, de boli și de condițiile meteorologice extreme. Din punct de vedere tehnic, prețurile rămân solide, în ciuda semnalelor de supra-cumpărare. În acest caz, sezonalitatea are o importanță redusă, în comparație cu șocurile majore ale ofertei și cererea ridicată.

Contractele futures pe cacao (COCOA) pe ICE au crescut recent cu peste 7%, pe fondul rapoartelor privind condițiile meteorologice extreme din Africa, combinate cu îngrijorările legate de aprovizionare, care au declanșat un val semnificativ de reacții de acoperire a pozițiilor short, forțând investitorii care au pariat pe scăderea prețurilor să-și lichideze pozițiile.

Jucători importanți ai sectorului precum Lindt și Barry Callebaut și-au redus previziunile de vânzări din cauza prețurilor ridicate la cacao și a cererii mai scăzute.

Producătorii anticipează o scădere a prețurilor la cacao și își vând stocurile pentru a se proteja, în timp ce speculatorii pariază pe creștere și își măresc pozițiile de cumpărare. Confruntarea dintre cele două tabere pune presiune pe vânzători și alimentează creșterea recentă a prețurilor, mai explică XTB.

Zahărul

Zahărul a înregistrat o creștere modestă, fiind cotat la 16,35 USD cu variații zilnice și lunare sub 1% și o scădere anuală de peste 10%. În ciuda volumului mare de contracte, producția puternică din Brazilia și India exercită o presiune descendentă asupra prețurilor. Din punct de vedere tehnic, prețurile se mențin sub mediile mobile, ceea ce sugerează posibilitatea unei corecții spre 16 USD. Deși sezonul recoltei din Brazilia are, de obicei, un impact major, în prezent evoluția este determinată mai ales de factori globali și de sentimentul pieței.

Boabele de soia

China nu a înregistrat încă nicio livrare de soia din noua recoltă din SUA pentru sezonul 2025/26, acesta fiind cel mai lent început din ultimii cel puțin 20 de ani. Achizițiile chineze de soia din SUA au fost inexistente în ultimele luni, o situație legată de tarifele ridicate, de incertitudinea acestora, dar și de disponibilitatea alternativelor din Brazilia. Deși achizițiile sunt de obicei scăzute în această perioadă, ele nu sunt nici inexistente. Ultima dată când fermierii americani au așteptat atât de mult pentru comenzile de soia din noua recoltă a fost în 1999.

Prețurile au reacționat inițial cu o creștere în urma comentariilor lui Donald Trump privind cvadruplarea achizițiilor de soia de către China, dar au fost observate scăderi la începutul zilei următoare. Cu toate acestea, pierderile au fost neutralizate de publicarea raportului WASDE, care a arătat stocuri finale și producție semnificativ mai mici în SUA.

Deși prețurile pot fluctua în acest moment, perspectivele unui exces de ofertă la nivel mondial pot determina scăderea prețurilor până la nivelul crucial de sprijin de 8,50 dolari pe bushel. Înainte de a atinge acest nivel, însă, prețurile ar trebui să facă față unui suport important la 9,50 dolari, un nivel care a constituit un sprijin încă din august anul trecut, mai arată XTB.