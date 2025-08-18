Prima pagină » Știri externe » Reporterul care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă un costum, recompensat de un jurnalist rus în Alaska. Ce a primit

Reporterul care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă un costum, recompensat de un jurnalist rus în Alaska. Ce a primit

Brian Glenn, jurnalist american cunoscut pentru întrebarea adresată lui Volodimir Zelenski în Biroul Oval despre lipsa costumului în luna februarie, a primit o sticlă de vodcă de la un reporter rus căruia i-a returnat o cameră pierdută.
Reporterul care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă un costum, recompensat de un jurnalist rus în Alaska. Ce a primit
Sursa foto: captură video X/@brianglenntv
Rareș Mustață
18 aug. 2025, 11:13, Știri externe

Jurnalistul american Brian Glenn, apropiat al congresmenei republicane Marjorie Taylor Greene, a publicat un videoclip în care arată cadoul primit de la un reporter rus: o sticlă de vodcă.

Potrivit relatărilor UNN, darul a venit după ce Glenn a găsit și a returnat o cameră pierdută, gest pentru care colegul său rus i-a mulțumit în mod neobișnuit.

„Uitați ce mi-au dat cei din presa rusă”, a scris Glenn pe rețelele sociale, prezentând sticla.

Întrebarea jurnalistului american care a făcut vâlvă pe rețelele sociale nu l-a deranjat pe Zelenski, acesta păstrându-și obișnuitul stil militar, tricouri și hanorace inscripționate cu stema tridentului, pe care îl adoptă de la începutul invaziei ruse din 2022, inclusiv în întâlnirile oficiale cu liderii lumii.