Reporterul care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă un costum, recompensat de un jurnalist rus în Alaska. Ce a primit

Jurnalistul american Brian Glenn, apropiat al congresmenei republicane Marjorie Taylor Greene, a publicat un videoclip în care arată cadoul primit de la un reporter rus: o sticlă de vodcă.

Potrivit relatărilor UNN, darul a venit după ce Glenn a găsit și a returnat o cameră pierdută, gest pentru care colegul său rus i-a mulțumit în mod neobișnuit.

„Uitați ce mi-au dat cei din presa rusă”, a scris Glenn pe rețelele sociale, prezentând sticla.

Look what the Russian media gave me! 🚨 Backstory:

I found a lost camera belonging to one of the reporters in the Russian media and he was so thankful he gave me this! Here’s to bridging world peace! 🇺🇸 🇷🇺🇺🇦 🎬 FULL VIDEO on Sunday in America at 7pm ET. @RealAmVoice 🦅 pic.twitter.com/K4ByHalEgY — Brian Glenn (@brianglenntv) August 16, 2025

