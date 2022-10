Ciucă: Limita de 9,4 din PNRR pentru pensii poate fi înlocuită cu un instrument de disciplină financiară

Nicolae Ciucă a spus, joi, că traversăm o perioadă de criză şi este nevoie ca toate demersurile să se alinieze la situaţia concretă şi la această dinamică, în ceea ce priveşte situaţia economică.

În acest context, la Bruxelles, a discutat despre ajustarea unor jaloane şi ţine din PNRR astfel încât ele să fie realizabile până în anul 2026.

„Este de foarte mare interes capitolul pensii. Am discutat specific acest aspect. Am prezentat că există acea limită de 9,4% în PNRR pentru bugetul de pensii şi am convenit că este posibilă înlocuirea acestui indicator cu un altul care să ţină cont de studiul Băncii Mondiale şi de un indicator de disciplină financiară”, a spus premierul.

Ciucă a mai spus că până la finele anului 2026 e nevoie de o coordonare şi o asumare a tuturor reformelor şi investiţiilor, de o prioritizare a tuturor programelor asumate în interiorul PNRR, iar această prioritizare să fie făcută astfel încât banii pe care îi primim de la UE – fie granturi, fie împrumuturi – să poată să aducă plus-valoare în economia românească.