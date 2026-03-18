CNIR lansează în licitaţie conexiunea strategică între Autostrada A0 şi Aeroportul Otopeni. Care este valoarea estimată a investiției

CNIR anunță miercuri, într-un comunicat de presă, că a transmis, spre validare, către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), documentația pentru promovarea licitației Drumului Expres care va face legătura între Autostrada A0 București Nord și viitorul Terminal 2 al Aeroportului Internațional Henri Coandă-Otopeni. Valoarea estimată a acestei investiției se ridică la peste 400 de milioane lei.

,,Această conexiune de 2,5 kilometri va reduce la doar două minute, un drum care, pe rețeaua existentă necesită aproape 20 de minute pentru a parcurge o distanță de 16-20 kilometri. Realizarea conexiunii rutiere va deservi în primă fază comunitățile din zona localității Tunari, dar este imperativă pentru construirea Terminalului 2 al celui mai important aeroport din România. Nu în ultimul rând va facilita transportul mărfurilor pentru zona Cargo a Aeroportului Otopeni”, a precizat Directorul General al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu.

Potrivit CNIR, durata de realizare – proiectare și execuție a proiectului – este de 30 de luni. Lungimea Drumului de legătură este de 2,55 kilometri, iar proiectul prevede construirea de pasaje supraterane peste DJ 200 B şi Autostrada A0 Nord.

Traseul legăturii rutiere între Autostrada A0 București Nord și viitorul Terminal 2 AIHC se desfășoară pe teritoriul județului Ilfov, UAT Tunari, desprinzându-se de la kilometrul 29 al Autostrăzii A0 printr-un nod rutier tip treflă. De asemenea, acest proiect include și legătura rutieră cu Drumul Județean 200 B Tunari-A0-Balotești printr-un sens giratoriu.

Anunţul de licitaţie va fi vizibil în SEAP după validarea documentaţiei, potrivit CNIR.