Compania care deține un celebru lanț de magazine de lux a depus cerere de intrare în faliment

Compania americană Saks Global care deține magazinele universale de lux Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus și Bergdorf Goodman, a anunțat miercuri că a depus cererea de protecție de intrare în faliment, potrivit Le Figaro. Cererea a fost depusă la o instanță din Texas.

Decizia a fost luată din cauza datoriilor foarte mari. Compania nu i-a plătit pe unii dintre furnizorii săi timp de câteva luni.

Compania, care are magazine în SUA, a mai anunțat că unitățile sale vor rămâne deschise. Saks s-a angajat să „onoreze toate programele pentru clienți, să efectueze plăți viitoare către furnizori și să mențină plățile salariale și ale beneficiilor angajaților”. Grupul a transmis că a obținut o finanțare de aproximativ 1,75 miliarde de dolari de la creditorii săi. Dacă planul va fi acceptat de instanță, acest plan de finanțare „va oferi lichiditatea necesară pentru a finanța operațiunile și inițiativele de redresare ale Saks Global”, se arată în comunicatul companiei.

Compania se îndreaptă către un faliment așteptat

Simultan, compania a anunțat o schimbare de conducere. Geoffroy van Raemdonck, fost CEO al Neiman Marcus, va deveni CEO al Saks Global. El îl succede pe Richard Baker, președintele executiv care a demisionat marți. Baker a condus achiziția de către Saks în 2024 a grupului Neiman Marcus, proprietarul Bergdorf Goodman, pentru 2,7 miliarde de dolari.

Anunțul falimentului era așteptat de analiști. Aceștia știau că Saks nu mai are bani. Saks Global s-a îndatorat foarte mult pentru a achiziționa grupul Neiman Marcus (NMG) în 2024. În prezent, datoria sa este de aproximativ cinci miliarde de dolari, iar venituri anuale sunt mai mici de șase miliarde.

Grupul cu sediul la New York are aproximativ 70 de magazine în America de Nord. Compania și-a restructurat parțial datoria în august 2025, atrăgând capital nou în valoare de 600 de milioane de dolari. Totuși planul de redresare a eșuat. Grupul a ratat o plată de 100 de milioane de dolari scadentă pe 30 decembrie. Deși a fost acceptată o perioadă de grație de până la 30 de zile, mai mulți furnizori de îmbrăcăminte, accesorii, bijuterii au refuzat noile comenzi.