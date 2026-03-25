Compania românească Citadina 98 mizează pe proiecte mari de infrastructură: portofoliu de 145 milioane euro și planuri extindere spre autostrăzi și feroviar

Pe termen mediu, Citadina 98 vizează consolidarea poziției în infrastructura mare și diversificarea către noi segmente.

Economedia: La ce valoare se ridică în prezent portofoliul total de lucrări al Citadina 98 și ce pondere reprezintă contractele publice vs. cele private? Ce domenii cuprinde portofoliul de lucrări?

Dinu Constantin Mînzat: Portofoliul actual reflectă direcția strategică a companiei, fiind concentrat în principal pe lucrări de infrastructură rutieră, construcții hidrotehnice și rețele tehnico-edilitare. Din punct de vedere tehnic, aceste proiecte implică un grad ridicat de complexitate, întrucât presupun integrarea mai multor tipuri de lucrări — terasamente, structuri rutiere, sisteme de drenaj, sisteme de sprijiniri cu palplanse metalice si coloane forate din beton armat, structuri hidrotehnice tip cheu/estacada, lucrări de consolidare versanti, relocări de utilități — fiecare având particularități tehnologice și riscuri specifice.

Din perspectivă operațională, provocarea majoră constă în coordonarea simultană a fluxurilor tehnologice, logistice și administrative. În infrastructură, execuția nu înseamnă doar punerea în operă a soluțiilor tehnice, ci un proces continuu de adaptare la condițiile reale din teren, la constrângerile de proiectare și la interdependențele instituționale.

Portofoliul companiei este unul solid și diversificat, format preponderent din contracte publice, ceea ce este firesc având în vedere specificul lucrărilor de infrastructură. În același timp, avem și proiecte în zona privată, care ne ajută să menținem un echilibru sănătos al activității și al fluxurilor financiare.

Strategia noastră este să menținem un mix echilibrat, astfel încât compania să nu fie dependentă de un singur segment de piață.

Valoarea totala a portofoliului de lucrări aflate în derulare este de aproximativ 145 milioane euro.

Economedia: Ce domenii majore acoperă portofoliul companiei – infrastructură rutieră, lucrări edilitare, poduri și pasaje, construcții civile, alte segmente?

Dinu Constantin Mînzat: Activitatea Citadina 98 este structurată pe mai multe direcții majore:

Infrastructură rutieră – modernizări, reabilitări, drumuri noi

Autostrăzi și drumuri expres – prin participare în asocieri

Poduri și structuri de artă

Constructii hidrotehnice

Rețele tehnico-edilitare

Construcții civile și industriale

Ne concentrăm pe proiecte unde avem expertiză tehnică solidă și capacitate operațională dovedită.

Această diversificare ne oferă stabilitate și flexibilitate operațională.

Economedia: Care sunt cele mai importante proiecte aflate în derulare sau recent finalizate în fiecare dintre aceste domenii?

Dinu Constantin Mînzat: Avem mai multe proiecte relevante în derulare, în special în zona infrastructurii rutiere și a lucrărilor urbane. Prefer să nu intru în detalii contractuale punctuale, dar pot spune că sunt proiecte importante pentru dezvoltarea regională.

Dintre cele mai relevante proiecte recent finalizate de societatea noastra ar fi:

Modernizare DN 2L Soveja – Lepșa KM 60+ 145-KM 76+277

Platforma Multimodală Galați – Etapa II – Modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale feratî pentru fluidizarea traficului feroviar în zona portuară

Modernizarea și dezvoltarea Portului Mineralier Galați

și Amenajare Dane RO-RO în Portul Bazinul Nou Galați

Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I – Lot 2 – Port Comercial Tulcea

Economedia: În zona de infrastructură rutieră, care sunt toate șantierele pe care lucrați în prezent și care este valoarea cumulată a acestora?

Dinu Constantin Mînzat: Compania gestionează simultan mai multe șantiere, cu o valoare de 145 milioane euro aproximativ, ceea ce reflectă capacitatea noastră operațională. Ne concentrăm pe respectarea graficelor de execuție și pe menținerea standardelor de calitate.

În momentul de față, pe zona de infrastructură rutieră, șantierele pe care societatea noastră derulează lucrări sunt:

Județ Galați – modernizare/reabilitare DN25 de la Movileni – Hanu Conachi,

DJ255A sector Vânători intersecție – DN24D,

DJ240 sector DN2- DN24,

Tronson funcțional DN 24D – DJ251B – DJ251A – DJ251H – DJ255A – DN25

Dezvoltare urbană a Municipiului prin modernizarea infrastructurii transport public cu tramvaiul Modernizarea depoului de tramvaie nr. 1 Modernizarea Bld. Siderurgiștilor Tr. 2 Modernizare Bld. George Coșbuc, Municipiul Galați

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Municipiul Galați

Cartierele Aurel Vlaicu I și Siderurgiștilor

Cartierele Aurel Vlaicu II

Cartierele Tiglina 1 și Tiglina 2

Revitalizarea turismului în Galați – Faleza Dunării

Economedia: Cum avansează lucrările pe fiecare dintre aceste șantiere – care este stadiul fizic și dacă sunt provocări legate de exproprieri, relocări de utilități sau finanțare?

Dinu Constantin Mînzat: Din punct de vedere tehnic, lucrările pe fiecare dintre aceste șantiere avansează conform planificării. Desigur, în infrastructură există provocări recurente – relocări de utilități, proceduri administrative, uneori aspecte legate de finanțare (vezi lucrările finanțate prin program Anghel Saligny) – dar acestea sunt parte normală a industriei și le gestionăm constant.

La momentul de față, stadiul șantierelor ar fi:

Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu – finalizare Proiect Tehnic, emitere AC și începere realizare exproprieri

Reabilitare și modernizare DJ 240 – stadiu contract 54% necesar asigurare finanțare prin program Anghel Saligny

Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242H, DJ 255A, DJ 240A, DJ 252G, DJ 251 A – stadiu contract 90% necesar asigurare finanțare prin program Anghel Saligny

Reabilitarea și modernizarea drumului infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN 24D – DJ251B – DJ251A – DJ251H – DJ255A – DN25 – stadiu contract 80%,

Dezvoltare urbană a Municipiului prin modernizarea infrastructurii transport public cu tramvaiul Modernizarea depoului de tramvaie nr. 1 – stadiu contract 12% Modernizare Bld. Siderurgiștilor Tr. 2 – stadiu contract 16% Modernizare Bld. George Coșbuc, Municipiul Galați – stadiu contract 46%, necesar asigurare finanțare prin program Anghel Saligny

Revitalizarea turismului în Galați – Faleza Dunării – aprobare P Tehnic, semnare contract finanțare și emitere AC

Rețele tehnico – edilitare, județ Vrancea – stadiu contracte 36%

Economedia: Care au fost cele mai importante proiecte din trecut care au consolidat poziția Citadina 98 în piață și au pregătit compania pentru proiecte de anvergura unei autostrăzi?

Dinu Constantin Mînzat: Compania a acumulat experiență semnificativă în lucrări de infrastructură și utilități, proiecte care ne-au permis să dezvoltăm competențe tehnice, echipe stabile și procese eficiente.

Cele mai relevante proiecte derulare ar fi:

Modernizare DN 2L Soveja – Lepșa Km 60+ 145-Km 76+277

Platforma Multimodală Galați – Etapa II – Modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar în zona portuară

Reabilitarea și modernizarea drumului infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN 24D – DJ251B – DJ251A – DJ251H – DJ255A – DN25

Economedia: Aveți în plan să licitați și pentru loturi de autostradă sau drumuri expres în perioada următoare? Care sunt criteriile după care selectați proiectele pentru care depuneți oferte?

Dinu Constantin Mînzat: Analizăm constant oportunitățile din piață. Selectăm proiectele în funcție de complexitate, fezabilitate și capacitatea noastră de a le executa la standardele asumate.

În ultima perioadă, am depus oferte la următoarele proceduri de licitație:

Proiectare și execuție Drum Expres Suceava – Siret Lot 2: Dărmănești – Bălcăuți

Proiectare și execuție Drum Expres Suceava – Siret, Lot 3: Bălcăuți – Siret

Reabilitare drum judetean DJ 203R, Km 0+000 – km 35+530, Județul Brăila

Economedia: Analizați și intrarea pe piața infrastructurii feroviare? Ce tip de proiecte aveți în vizor – modernizări de linii, electrificări, lucrări de artă?

Dinu Constantin Mînzat: Este un segment interesant, cu potențial ridicat. Suntem agrementați să executăm acest tip de lucrări. Evaluăm oportunitățile și ne uităm atent la cerințele tehnice și la compatibilitatea cu profilul companiei.

La momentul de față avem în execuție contractul de lucrări „Lucrări de linii necesare pentru redeschiderea circulației feroviare pe linia CF 703 Galați – Bârlad”, afectată de calamitățile naturale din perioada 14-15 septembrie 2024 (proiectare şi execuție).

Economedia: Există un focus regional în strategia companiei sau urmăriți oportunități la nivel național?

Dinu Constantin Mînzat: Avem rădăcini regionale puternice, e adevarat, dar urmărim oportunități la nivel național, în special acolo unde putem aduce valoare reală. Extinderea geografică este realizată gradual, cu accent pe menținerea calității execuției.

Economedia: Cum vedeți piața construcțiilor din România în acest moment, în contextul măsurilor fiscale recente și al unei încetiniri economice? Simțiți o temperare a apetitului investițional sau întârzieri în lansarea proiectelor?

Dinu Constantin Mînzat: Piața rămâne activă, dar există presiuni – costuri, fiscalitate, predictibilitate. Sectorul infrastructurii continuă să fie susținut de investiții publice și fonduri europene.

Economedia: Credeți că sectorul construcțiilor va rămâne unul dintre motoarele economiei în următorii ani?

Dinu Constantin Mînzat: Fără îndoială. Infrastructura generează efecte economice în lanț și rămâne esențială pentru dezvoltare, deși lucrările publice implică uneori cicluri de plată diferite față de mediul privat. Pentru noi, esențial este să avem predictibilitate în execuție și un management financiar prudent. Ne adaptăm strategiile astfel încât compania să rămână stabilă indiferent de context.

Economedia: Când ați preluat conducerea companiei și în ce context? Care era situația financiară și operațională a companiei la acel moment?

Dinu Constantin Mînzat: Mi-am început activitatea în domeniul construcțiilor în urmă cu aproximativ 28 de ani, în cadrul departamentului tehnic al firmei de construcții Vega ’93, o etapă extrem de importantă pentru formarea mea profesională. Acolo am avut ocazia să înțeleg în profunzime mecanismele execuției, relația dintre proiectare și șantier, precum și importanța disciplinei tehnice.

Experiența acumulată în acea perioadă a fost definitorie. În construcții, baza tehnică solidă și înțelegerea proceselor din teren sunt esențiale, indiferent de poziția pe care o ocupi ulterior.

Preluarea conducerii companiei CITADINA 98 S.A. s-a întâmplat în ianuarie 2020 şi a coincis cu o perioadă de schimbări organizaționale.

Prioritatea mea a fost stabilizarea operațională și creșterea disciplinei interne – optimizarea proceselor, consolidarea managementului de proiect și investiții în echipamente și resurse umane. Pun accent pe stabilitatea echipelor tehnice și pe coerența proceselor operaționale, consider că performanța în construcții este rezultatul direct al disciplinei organizaționale și al clarității decizionale.

Stilul managerial este orientat către rigoare tehnică, comunicare directă și responsabilizare, într-un cadru în care fiecare membru al echipei pe care o coordonez înțelege rolul critic pe care îl are în execuția proiectelor. Într-un domeniu caracterizat de presiuni constante — termene, costuri, riscuri tehnice — menținerea unei echipe stabile și bine coordonate reprezintă un factor esențial de performanță.

Abordarea mea managerială urmărește consolidarea unui climat de lucru bazat pe predictibilitate, profesionalism și colaborare inter-disciplinară, elemente indispensabile în gestionarea lucrărilor de infrastructură.

Economedia: Cum influențează experiența dvs anterioară abordarea dumneavoastră actuală ca director general?

Dinu Constantin Mînzat: Experiența tehnică timpurie schimbă fundamental perspectiva asupra managementului. Înțelegi că, dincolo de cifre și grafice, proiectele sunt sisteme complexe unde fiecare decizie tehnică are implicații operaționale și financiare.

În activitatea curentă, acord o atenție deosebită realismului soluțiilor tehnice, planificării execuției și gestionării riscurilor. Construcțiile, mai ales infrastructura, nu permit improvizații.

Economedia: Care au fost primele decizii strategice pe care le-ați luat după preluarea mandatului?

Dinu Constantin Mînzat: Adaptarea la dinamica pieței și gestionarea resurselor într-un mediu volatil.

Economedia: Care este principala transformare prin care a trecut compania sub conducerea dumneavoastră?

Dinu Constantin Mînzat: Creșterea gradului de profesionalizare, prin noi agrementări/ acreditări și capacitatea de a aborda proiecte mai complexe.

Economedia: Unde vedeți Citadina 98 peste 3-5 ani, ca dimensiune, tipologie de proiecte și poziționare în piață?

Dinu Constantin Mînzat: Pentru orizontul 3-5 ani, Citadina 98 vizează consolidarea poziției în infrastructura mare și diversificarea către noi segmente.

Ne propunem dezvoltarea capacităților tehnice proprii și o creștere sustenabilă. În construcții, deciziile trebuie calibrate atent – riscurile sunt mari, iar stabilitatea este esențială.

Interviu preluat din Economedia