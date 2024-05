Corp de spital pentru fizioterapie şi psihiatrie pentru copii, reabilitat. Energia primară scade cu 60%

Consiliul Judeţean Sibiu şi Agenţia de Dezvoltare Centru au semnat un contract de finanţare pentru investiţii în infrastructura de sănătate în vederea eficientizării energetice. Este vizată „Reabilitarea termică a pavilionului C17 – fizioterapie, psihiatrie copii” din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu.

Proiectul are o valoare de 46.390.606,63 lei, inclusiv TVA, iar cea mai mare parte din finanţare este asigurată din fonduri europene prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027. Contribuţia proprie în proiect a CJ Sibiu este în valoare de 1.544.992,90 lei cu TVA, din care 915.216,61 lei cu TVA reprezintă cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, iar 629.776,29 lei cu TVA reprezintă cheltuielile neeligibile.

Clădirea are o suprafaţă de 6.281,9 mp, iar în urma reabilitării termice se estimează că se va reduce consumul de energie primară cu aproximativ 60% şi nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră va scădea cu circa 80%. Proiectul include montarea de echipamente specifice eficientizării, precum ventiloconvectoare de pardoseală, panouri solare şi panouri fotovoltaice.

Perioada de implementare a proiectului este până în luna septembrie 2027.

„Reabilitarea pavilionului C 17, care deserveşte preponderent secţiile destinate copiilor, este cea de-a cincea investiţie de la Psihiatrie care urmează să fie demarată, alături de reabilitările Pavilionului Central şi ale pavilioanelor C 8 – Policlinică şi C 16 - Secţia Psihiatrie V, precum şi ale clădirii în care funcţionează punctul termic”, precizează Daniela Cîmpean, preşedintele CJ Sibiu.