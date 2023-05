1.Spuneţi-ne în câteva cuvinte povestea şi obiectivele companiei VTEX.

Fondată în Brazilia în 2000, VTEX este una dintre cele mai mari companii de soluţii de comerţ digital din întreaga lume, oferind o platformă de ecommerce complexă, care ajută brandurile şi retailerii de tip enterprise să găsească noi oportunităţi de creştere, să ajungă la clienţi prin orice canal şi să-şi eficientizeze operaţiunile aşa încât să îşi mărească profitabilitatea.

În prezent, platforma VTEX este utilizată de peste 2.600 de companii, printre care şi Carrefour, Colgate, Motorola, Sony, Stanley Black & Decker şi Whirlpool, companii care au peste 3.400 de magazine active în 38 de ţări.

În ceea ce priveşte obiectivele noastre în România, continuăm să ne concentrăm pe educarea pieţei prin proiecte strategice, cum este cursul de ecommerce de la Universiteatea Politehnica, parteneriatele pe care le avem cu marii jucători locali din retail, cât şi prin evenimente locale şi multiple acţiuni de marketing. Toate activităţile noastre au ca scop creşterea portofoliului de clienţi în regiune şi educarea pieţei pentru o dezvoltare durabilă şi sustenabilă.

2. Ce experienţă aveţi în domeniul comerţului digital şi ce rezultate aţi obţinut în proiectele anterioare?

Am o experienţă de peste 15 ani în construirea de linii de business online pentru companii mari din România şi internaţionale. Am fost pasionat de ecommerce încă din perioada în care, în România, online-ul era folosit drept catalog de produse.

Formarea mea profesională în inginerie software mi-a fost foarte utilă pentru a înţelege în detaliu business-urile cu care am luat contact şi pe care le-am condus, dar şi tendinţele pieţei în ceea ce priveşte implementarea noilor tehnologii.

Am fost mereu curios să dezvolt noi linii de business şi să construiesc de la zero, ceea ce m-a ajutat să lansez şi să coordonez proiecte online şi omnichannel de top în România şi în regiune în sectorul de cosmetică sau fashion pentru lideri de piaţă, precum Coty sau Otter.

Practic, am pus bazele unor departamente de digital în companii mari, însă multe lecţii le-am învăţat şi din perioada de antreprenoriat, în care am lansat propriile proiecte. Am avut două startup-uri, tot în domeniul comerţului digital, iar în cadrul unuia dintre ele am lucrat cu un important jucător român din piaţa de optică şi am reuşit chiar să pătrundem pe pieţele internaţionale. Toate acestea au contribuit la parcursul meu către poziţia în care mă aflu astăzi.

3. Cum vă descrieţi stilul de leadership şi cum îl adaptaţi în funcţie de context şi de nevoile echipei dumneavoastră? De exemplu, aveţi de gestionat o echipă care lucrează în diferite ţări şi fusuri orare.

Când am construit echipa locală, lucram precum un start-up. Fiecare era responsabil de proiectele sale şi se gândea la moduri în care ar putea să ajute la creşterea companiei în regiune, fără o delimitare clară a rolului. Astfel, mi-am dat seama care sunt punctele forte, obiectivele personale şi abilităţile fiecăruia.

Practic, fiecare şi-a construit propriul rol în companie şi s-au dezvoltat în direcţia în care şi-au dorit şi pentru care erau potriviţi. Nu îmi place să le spun exact ce să facă, prefer să îi ghidez astfel încât să devină independenţi. De asemenea, toţi, indiferent de poziţie, trebuie să cunoască bazele comerţului digital şi i-am încurajat să înveţe pentru certificarea CMX, un examen de comerţ al EICOM Institute, din UK.

Cât despre abilităţile unui ecommerce manager, cred că cei mai buni manageri sunt cei care au lucrat pentru un retailer şi înţeleg cum funcţionează operaţiunile unui magazin fizic sau online şi au cunoştinţe tehnice foarte bune. Pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că sunt la bază software developer, dar şi că am avut posibilitatea de a creşte liniile de business online pentru diverşi retaileri.

Mereu am încredere în competenţele oamenilor din echipele mele şi ştiu că proiectele pe care le gestionez se află pe cele mai bune mâini. Chiar dacă lucrăm şi pe fusuri orare diferite, reuşim să ne adaptăm astfel încât să folosim timpul cât mai eficient.

4. Cum aţi abordat provocările legate de time-to-market şi ce strategii aţi folosit pentru a creşte cota de piaţă?

Soluţiile noastre sunt dezvoltate pentru clienţi enterprise, deci pentru retaileri şi branduri cu operaţiuni mari, care au o arhitectură în spate mult mai complexă decât pare, cu multiple sisteme middleware, WMS, ERP CRM, aplicaţii mobile şi multe alte platforme care trebuie integrate pentru a avea un magazin online sau un marketplace de succes.

În aceste condiţii perioada de time-to-market este esenţială pentru ei, iar noi ne asigurăm că livrăm tehnologia în timp util. Acest lucru depinde mult şi de echipa internă a companiei, care ne furnizează toate informaţiile necesare şi lucrează împreună cu noi pentru a ne atinge obiectivele comune.

Deşi time-to-market poate să varieze în funcţie de complexitate, am avut şi implementări record de doar 15 zile. Bineînţeles, aici vorbim de un magazin online cu toate operaţiunile şi integrările puse bine la punct, care avea nevoie de o platformă de ecommerce mai performantă, iar abordarea pentru go-live a fost în direcţia unui MVP (minimum viable product), urmând să fie customizat şi îmbunătăţit ulterior.

Pentru a ne creşte portofoliul de clienţi, pe lângă lansarea de noi funcţionalităţi şi îmbunătăţirea funcţionalităţilor existente, investim în educarea pieţei şi în strategii eficiente de promovare a produselor şi serviciilor VTEX.

5. Cum v-aţi asigura că brandurile cu care lucraţi beneficiază de libertatea şi flexibilitatea oferite de platforma VTEX şi că îşi transmit viziunea?

Flexibilitatea este un punct important al strategiei de business VTEX, de aceea oferim clienţilor experienţe personalizate, nu doar simple funcţionalităţi, mereu adaptate cu nevoile lor actuale, dar şi viitoare. Atunci când începem o colaborare ne asigurăm că serviciile oferite sunt adaptate la obiectivele de business ale clientului, ţinând cont de unicitatea acestuia.

De exemplu, oferim clienţilor tehnologie de tip composable commerce, care le permite companiilor să-şi personalizeze operaţiunile prin combinarea diferitelor servicii şi aplicaţii pentru a crea o experienţă de cumpărare personalizată pentru clienţii lor.

Această abordare a devenit tot mai populară în ultimii ani datorită creşterii numărului de aplicaţii şi servicii disponibile pe piaţă şi a nevoii de a personaliza experienţele de cumpărare. Cele mai mari avantaje ale composable commerce sunt flexibilitatea şi scalabilitatea, având astfel posibilitatea de a se adapta mai uşor la schimbările din piaţă.

6. Cum aţi gestionat situaţiile de criză sau de conflict, atât intern, cât şi extern, şi ce abilităţi de comunicare şi negociere aţi pus în aplicare?

În general, facem tot posibilul să prevenim situaţiile de criză interne printr-o planificare riguroasă. Atunci când acestea există, stabilim un plan de acţiune prin care venim cu soluţii pentru a reduce la minimum sau a elimina orice risc. Focusul nostru este întotdeauna pe soluţii, iar o abordare calmă şi orientată pe rezultate în situaţii de criză sau conflict este cea mai eficientă metodă de rezolvare.

7. Ce tendinţe şi schimbări observaţi în industria comerţului digital şi cum vă adaptaţi la ele? Cum vă menţineţi la curent cu ultimele tehnologii şi soluţii din domeniul comerţului şi cum le integraţi în strategia dumneavoastră?

Comerţul digital a beneficiat foarte mult de pe urma noilor tehnologii şi chiar putem vorbi despre o ascensiune accelerată în ultimii 5-10 ani. Desigur, după creşterea puternică, în urma pandemiei, acum dinamică s-a mai schimbat, însă rămâne una pozitivă şi credem că şi în 2023 vom avea tot un trend pozitiv.

Piaţa de comerţ digital din România este caracterizată de câteva tendinţe principale, printre care implementarea strategiei de omnichannel, creşterea interesului pentru deschiderea de marketplace-uri, dorinţa magazinelor online de a intra pe pieţe internaţionale, alături de apetitul crescut din partea consumatorilor români pentru achiziţii online, în special de pe dispozitive mobile.

Privind toate aceste tendinţe, nu doar că ne adaptăm la ele, ci depunem eforturi pentru a le anticipa, dezvoltând constant funcţionalităţi care să simplifice gestionarea stocurilor şi a comenzilor şi întreg procesul de cumpărare.

Putem spune că industria de ecommerce este mai aproape de maturitate, iar multe magazine online din România se vor concentra mai mult pe consolidare anul acesta. Iar acest focus pe eficientizare, pe profitabilitate va însemna investiţii mai degrabă în automatizare, în noile tehnologii, decât în expansiune.