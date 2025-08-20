România, curând pe primul loc în Uniunea Europeană la taxa pentru cărți. Care este țara care vrea să elimine taxa complet

Pentru a încuraja lectura și a face accesibil cititul în rândul populației, Danemarca vrea să renunțe complet la taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru cărți.

În acest moment, cota este de 25%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul danez al Culturii, Jakob Engel-Schmidt, transmite AFP.

Dacă proiectul va fi adoptat, România va urca pe primul loc în clasamentul european, cu un TVA de 11% pentru cărțile tipărite.

„Guvernul va propune în proiectul legii finanţelor eliminarea cotei de TVA la cărţi. Trebuie să facem totul pentru a rezolva această criză a lecturii care, din păcate, s-a agravat în ultimi ani”, a spus Jakob Engel-Schmidt.

El a explicat că această măsura ar însemna o schimbare pentru bugetul statului de aproximativ 330 milioane de coroane, mai exact, 44,2 milioane de euro pe an.

Potrivit ultimului raport PISA, 24% dintre adolescenții danezi de 15 ani nu reușesc să înțeleagă și să extragă informații din texte simple. În urmă cu zece ani, procentul era cu patru procente mai mic.

Până acum, la nivel de Uniune, Danemarca deținea recordul pentru cea mai mare taxă la cărți. Alte state europene aplică cote mai reduse. În Spania TVA-ul este de 4%, în Franța de 5,5%, iar în Germania de 7%.

Republica Cehă și Irlanda, în comparație cu țările menționate, nu aplică deloc TVA pe cărți. Marea Britanie întră și ea în aceeași categorie, cu TVA zero la cărți.

În România, în schimb, TVA-ul pentru cărți a fost majorat în luna august de la 5% la 11%. Astfel, țara va deveni statul european cu cea mai ridicată taxă pentru acest tip de produs.