Cum să alegi bormașina potrivită pentru proiectele tale de perforare? (P)

Ia în considerare tipurile de bormașini

Este bine să compari principalele tipuri de bormașini înainte de a face o alegere. Găsești pe piață două categorii mari: bormașinile cu fir și cele cu acumulator.

Bormașinile cu fir îți oferă putere constantă și susțin lucrările solicitante, cum ar fi străpungerea betonului sau a zidăriei. Trebuie însă să ai o priză în apropiere, iar cablul poate limita deplasarea.

Modelele cu acumulator devin practice atunci când vrei să te miști liber, să ajungi în zone greu accesibile sau să lucrezi în exterior. Acestea presupun reîncărcare și autonomie limitată de capacitatea bateriei. Spre exemplu, pentru montarea unui dulap pe hol fără priză la îndemână, o bormașină cu acumulator face lucrarea rapidă.

În ceea ce privește mecanismul:

bormașinile cu percuție realizează o mișcare suplimentară și devin potrivite pentru lucrări în betonu sau a cărămidă;

modelele fără percuție funcționează bine pentru lemn, plastic sau metale moi, fiind și mai silențioase;

rotopercutoarele combină acțiunea de percuție cu rotația și răspund la cerințe specifice, de exemplu, fixarea unui suport TV pe un perete interior de beton.

În categoria uneltelor staționare, bormașina cu coloană e recomandată pentru atelier sau pentru cei care lucrează des cu materiale dure și solicită precizie. Poate să perforeze serii de piese identice la dimensiuni exacte, ceea ce întâlnești deseori în atelierele de tâmplărie sau metalurgie.

Pașii pentru alegerea bormașinii potrivite

1. Stabilește tipurile de proiecte

Gândește-te la proiectele pe care le vei realiza în mod obișnuit:

pentru lucrări simple (asamblarea mobilierului, montare rafturi, găurit plastic sau lemn subțire), ai nevoie de o bormașină ușoară și compactă, cu putere medie;

dacă intenționezi să găurești beton sau să montezi elemente de structură mai solide, caută un model cu percuție și o putere superioară;

Practic, dacă plănuiești să montezi panouri decorative de lemn, poți alege o bormașină mai mică, cu funcție simplă. Pentru instalarea unui aparat de aer condiționat pe o fațadă din beton, vei avea nevoie de un rotopercutor.

2. Verifică specificațiile tehnice

Consultă manualul de utilizare sau eticheta produsului pentru a evalua următoarele criterii!

Putere și tensiune Modelele cu fir se exprimă în wați (W). Pentru uz casnic, 500–700 W acoperă majoritatea lucrărilor. Pentru construcții, recomand modele peste 800 W. Modelele pe acumulator folosesc volți (V). O unealtă de 12-18 V se potrivește pentru reparații sau bricolaj, iar pentru proiecte de anvergură explorează variante de 18-24 V.

Viteza de rotație (rot/min sau rpm) Alege modele ce permit reglarea vitezei, pentru a adapta lucrul la material. De exemplu, la perforarea tablei subțiri, viteza mică previne deformările.

Cuplul (Nm) Un cuplu mare aduce forță suplimentară, utilă pentru înșurubare sau pentru materiale dure.

Mandrina Cele rapide, fără cheie, permit schimbarea ușoară a burghiului; sunt practice pentru bricolaj. Mandrinele cu cheie se recomandă la găuriri de precizie sau pentru materiale dure.



Analizează întotdeauna greutatea și forma mânerului. O bormașină grea poate produce oboseală rapidă, mai ales când lucrezi la înălțime sau mult timp fără pauză.

3. Ține cont de materialul pe care îl vei perfora

Pentru material lemnos sau plastic, modele fără percuție, cu viteză regulabilă, asigură rezultate curate.

Pentru zidărie, cărămidă sau beton, funcția de percuție devine obligatorie. Rotopercutoarele au rezultate bune și rezistă la solicitări.

Metalul necesită o turație potrivită și un burghiu special, iar o bormașină cu viteză reglabilă și cuplu ajustabil te ajută să nu deformezi materialul.

Această adaptare previne atât defectarea uneltei, cât și deteriorarea materialului.

4. Analizează funcțiile suplimentare și accesoriile

Modelele moderne includ dotări care fac lucrul mai comod.

Inversarea rotației: ajută la deblocarea burghiului sau la înșurubare/deşurubare.

ajută la deblocarea burghiului sau la înșurubare/deşurubare. Control turație: previne fisurarea materialului.

previne fisurarea materialului. Iluminare LED: utilă în spații slab luminate (ex: montaj într-un dulap sau în colțuri întunecate).

utilă în spații slab luminate (ex: montaj într-un dulap sau în colțuri întunecate). Mâner lateral sau accesorii de prindere: oferă mai mult control și sprijin în timpul lucrului.

oferă mai mult control și sprijin în timpul lucrului. Set de burghie sau capete speciale: economisești timp și ai la îndemână accesorii compatibile atunci când ai nevoie de ele.

Verifică întotdeauna dacă accesoriile incluse sunt potrivite cu ce vei lucra de obicei. De exemplu, până și un simplu suport magnetic pentru burghie poate grăbi lucrările de montaj.

5. Acordă atenție siguranței și ergonomiei

Respectă câteva reguli simple la folosirea bormașinii pentru a evita accidentările!

Poartă ochelari de protecție, mănuși și, dacă este posibil, cască atunci când lucrezi cu materiale dure sau la înălțime.

Efectuează pauze la intervale regulate, mai ales la lucrări de durată.

Verifică dacă există protecții pentru motor, oprire automată sau alte elemente de siguranță pe unealtă.

Consultă manualul pentru indicații privind întreținerea. Curăță bormașina după fiecare utilizare, depozitează-o la adăpost de umezeală și praf și verifică regulat mandrina, cablul, prelungitorul sau bateria.

6. Compară modelele și consultă opiniile specialiștilor

Înainte să achiziționezi, compară mai multe modele: evaluează raportul între preț și performanță, întreabă tehnicieni sau consultă review-uri. Mărcile cunoscute oferă, de obicei, un standard stabil de calitate, dar nu toate proiectele necesită o bormașină scumpă. Dacă lucrezi ocazional, o unealtă mid-range este o alegere potrivită. Pentru șantiere sau lucrări profesionale, investește într-un aparat robust, cu specificații bine documentate.

Verifică dacă produsul respectă standardele europene și românești de calitate și siguranță. Încearcă să testezi unealta în magazin sau să ceri recomandări de la persoane cu experiență în lucrări similare.

Analizează cu atenție proiectele pe care le-ai planificat și frecvența cu care vei folosi bormașina. Ține cont de specificații, de dotările suplimentare, dar și de nivelul de experiență pe care îl ai. Respectă întotdeauna normele de siguranță și folosește accesoriile potrivite pentru fiecare material. Dacă te așteaptă proiecte complexe sau nu știi exact ce model să cumperi, solicită opinia unui inginer sau consultă un specialist din magazin. O alegere corectă nu doar că îți ușurează munca, ci și prelungește viața uneltei și te ajută să lucrezi mai sigur.