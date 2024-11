Cum să ieşi la suprafaţă ca IT-ist într-o industrie care şi-a pierdut suflul. Care sunt cele mai căutate skilluri la momentul actual cu care poţi să ignori criza

IT-ul, cândva cel mai efervescent sector, unde ploua cu angajări şi salarii generoase trece printr-un impas. În total, cei mai mari zece angajatori din sectorul local de IT au avut circa 25.700 de angajaţi în 2023, cu aproape 2.000 mai puţini faţă de anul precedent. Cu doar un an în urmă, angajatorii mari au adăugat cumulat peste 2.600 de oameni în echipele lor. Cu toate acestea, Andreea Balaci Buncianu, delivery are manager la Catalyst Solutions, subliniază că cei specializaţi în AI, cybersecurity şi big data, sunt cei mai feriţi de încetinirea sectorului pentru că abilităţile lor continuă să fie la mare căutare în industrie.

„Din perioada de pandemie până acum vorbim de o creştere semnificativă pe zona de AI şi odată cu inteligenţa artificială importantă este şi securitatea cibernetică - cum ne pregătim pentru a face faţă atacurilor cibernetice sau cum ne pregătim noi să facem faţă noilor tehnologie emergentă care intră acum în piaţă şi în produs, pe zona de analize de date, deci big data, cloud, în continuare rămân tehnologiile de front-end, back-end, zona de development şi operation – devops” a spus la ZF Live Andreea Balaci Buncianu, delivery area manager în cadrul Catalyst Solutions.

Catalyst Solutions este organizatorul conferinţe Dev Talks, care încearcă să aducă în faţa participanţilor cele mai importante şi actuale subiecte din domeniul tehnologiei. După succesul Dev Talks, organizatorii plănuiesc să lanseze un eveniment destinat mai ales femeilor din tech şi business unde se vor dezbate provocările apărute privind incluziunea şi diversitatea de la nivelul industriei.

„Pregătim Empower Tech, o conferinţă care se adresează femeilor din IT, din domeniul tehnologiei şi al businessului. Este prima ediţie a evenimentului. Va fi o conferinţă de o zi unde adresăm provocări din industria tehnologică în zona de diversitate şi incluziune” a mai declarat la Andreea Balaci la ZF Live, emisiune realizată cu sprijinul Orange Business.