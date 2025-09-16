Cum văd românii sustenabilitatea? Cele mai căutate produse sustenabile cumpărate de români

Potrivit unui comunicat remis de CES Bucharest marți, aproximativ jumătate din români cumpără produse sustenabile și au un stil de viață orientat spre sustenabilitate.

Printre cele mai cătate produse sustenabile sunt alimentele, menționate de aproape 6 din 10 respondenți, urmate de articolele de cosmetică și îngrijire personală (30%), produsele pentru copii (28%), electronice și electrocasnice (26%) și articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte (16%), potrivit studiului.

Cele mai mari piedici cu care se confruntă românii atunci când vor să cumpere produse sustenabile sunt reprezentate de prețul ridicat, problemă semnalată de 42% dintre respondenți, în timp ce o parte mai mică din ei se confruntă și cu lipsa de informații, dificultate amintită de 28% dintre românii care au răspuns studiului.

Potrivit studiului, există o discrepanță clară între intențiile declarate ale cumpărătorilor și comportamentul efectiv de consum al acestora.

Sustenabiliratea are un grad ridicat de dezirabilitate în rândul românilor, dar și un potențial de popularizare a acestui tip de comportament. Cu toate acestea, este necesară o abordare integrată care să vizeze atât educarea cumpărătorilor, cât și îmbunătățirea ofertei de produse sustenabile la prețuri accesibile pentru români.

Cele mai des cumpărate produse

Dintre cei care aleg constant produse sustenabile, 25% le achiziționează de 1-3 ori pe lună, 19% optează mereu pentru astfel de produse, iar 9% cumpără de 5-10 ori pe lună.

Românii întâmpină obstacole în ceea ce privește urmarea unui stil de viață sustenabil

În ceea ce privește noțiunea de sustenabilitate, majoritatea cetățenilor asociază conceptul de reciclare. Un procent de 36% dintre respondenți au indicat că sustenabilitatea înseamnă reciclarea și valorificarea resurselor naturale, iar 31% au răspuns “un set de comportamente care au ca scop diminuarea impactului negativ asupra mediului, comunității sau societății în ansamblu”. Reciclarea (51%), evitarea risipei alimentare (37%), utilizarea energiei verzi (31%) și protejarea biodiversității (25%) au fost indicate de români drept principalele activități practicate în mod frecvent.

Acțiunile sustenabile ale companiilor, tot mai apreciate de români

Potrivit studiului CES Bucharest, responsabilitatea companiilor devine un element important pentru consumatori. Astfel, 60% dintre români consideră că mediul privat trebuie să se implice în protejarea mediului, 26% în susținerea producătorilor locali, 23% în utilizarea responsabilă a resurselor și 21% în proiecte de responsabilitate socială care sprijină comunitățile.

Un alt rezultat important al studiului arată că românii nu sunt convinși de felul în care companiile comunică în acest moment pe subiecte de sustenabilitate. Astfel, doar 16% apreciază această comunicare drept „bună”, iar 24% o apreciază drept „foarte bună și clară”.

Românii își doresc ca angajatorii să fie organizații preocupate de sustenabilitate. Un procent de 32% dintre respondenți au indicat că acest aspect este „foarte important”, iar alți și 27% l-au clasificat drept „important”.

Potențial ridicat pentru dezvoltarea pieței produselor și serviciilor sustenabile

Potrivit studiul, există o discrepanță clară între intențiile declarate și comportamentul propriu-zis de consum. În timp ce peste jumătate dintre români (52%) declară că adoptă un comportament sustenabil în viața cotidiană, mai mult de jumătate arată că sunt descurajați în a face achiziții sustenabile din cauza prețului ridicat, lipsa informațiilor sau disponibilitatea limitată a acestui tip de produse pe piața locală.

Studiul relevă și că sustenabilitatea are astfel un grad ridicat de dezirabilitate socială și un potențial semnificativ de popularizare în România, însă este necesară o abordare integrată care să vizeze atât educarea consumatorilor cât și îmbunătățirea ofertei de produse sustenabile la prețuri accesibile pentru români.

Concluziile studiului vor fi abordate la CES ESG Conference 2025, organizat de CES Bucharest pe 18 septembrie, la Palatul Parlamentului. Evenimentul aduce în prim-plan soluțiile prin care mediul privat poate răspunde mai bine așteptărilor consumatorilor, accelerând în același timp tranziția spre o economie circulară.

*Studiul a fost realizat la comanda CES Bucharest de CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), la nivel național, în perioada 18-30 noiembrie 2024, pe un eșantion de 1.067 de persoane, cu o marjă de eroare maximă de +/- 3% la un nivel de încredere de 95%.