Curs valutar, 10 octombrie. Euro și aurul coboară ușor

Aurul a mai pierdut câțiva lei, un gram fiind evaluat la 565,9821 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9850 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0927 Dolarul SUA USD 4,3982 Francul elvețian CHF 5,4605 Lira sterlină GPB 5,8456 Gramul de aur XAU 565,9821 Dolarul australian AUD 2,8830 Dolarul canadian CAD 3,1380 Coroana cehă CZK 0,2095 Coroana daneză DKK 0,6820 Lira egipteană EGP 0,0925 100 Forinți maghiari HUF 1,3050 100 Yeni japonezi JPY 2,8788 Leul moldovenesc MDL 0,2584 Coroana norvegiană NOK 0,4358 Zlotul polonez PLN 1,1962 Coroana suedeză SEK 0,4622 Lira turcească TRY 0,1052 Rubla rusească RUB 0,0542 Leva bulgărească BGN 2,6039 Randalul sud-african ZAR 0,2551 Realul brazilian BRL 0,8177 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6173 Rupia indiană INR 0,0496 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3093 Peso-ul mexican MXN 0,2390 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5305 Dinarul sârbesc RSD 0,0435 Hryvna ucraineană UAH 0,1056 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1974 Bahtul thailandez THB 0,1345 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5652 100 Rupii indoneziene IDR 0,0265 Shekelul israelian ILS 1,3506 100 Coroane islandeze ISK 3,5965 Ringgitul malaysian MIR 1,0410 Peso-ul filipinez PHP 0,0755 Dolarul singaporez SGD 3,3875 DST XDR 5,9850

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.