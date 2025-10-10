Prima pagină » Economic » Curs valutar, 10 octombrie. Euro și aurul coboară ușor

Curs valutar, 10 octombrie. Euro și aurul coboară ușor

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 10 octombrie 2025: Moneda europeană a scăzut cu puțin peste un sfert de ban, fiind cotată de BNR la 5,0927 lei. Dolarul american a fost evaluat la 4,3982 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 5,4605 lei, respectiv 5,8456 lei.
Maria Miron
10 oct. 2025, 13:26, Economic

Aurul a mai pierdut câțiva lei, un gram fiind evaluat la 565,9821 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9850 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0927

Dolarul SUA

USD

4,3982

Francul elvețian

CHF

5,4605

Lira sterlină

GPB

5,8456

Gramul de aur

XAU

565,9821

Dolarul australian

AUD

2,8830

Dolarul canadian

CAD

3,1380

Coroana cehă

CZK

0,2095

Coroana daneză

DKK

0,6820

Lira egipteană

EGP

0,0925

100 Forinți maghiari

HUF

1,3050

100 Yeni japonezi

JPY

2,8788

Leul moldovenesc

MDL

0,2584

Coroana norvegiană

NOK

0,4358

Zlotul polonez

PLN

1,1962

Coroana suedeză

SEK

0,4622

Lira turcească

TRY

0,1052

Rubla rusească

RUB

0,0542

Leva bulgărească

BGN

2,6039

Randalul sud-african

ZAR

0,2551

Realul brazilian

BRL

0,8177

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6173

Rupia indiană

INR

0,0496

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,3093

Peso-ul mexican

MXN

0,2390

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5305

Dinarul sârbesc

RSD

0,0435

Hryvna ucraineană

UAH

0,1056

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1974

Bahtul thailandez

THB

0,1345

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5652

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0265

Shekelul israelian

ILS

1,3506

100 Coroane islandeze

ISK

3,5965

Ringgitul malaysian

MIR

1,0410

Peso-ul filipinez

PHP

0,0755

Dolarul singaporez

SGD

3,3875

DST

XDR

5,9850

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.