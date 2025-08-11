Prima pagină » Economic » Curs valutar, 11 august. Euro și aurul au fost mai ieftine

Curs valutar, 11 august. Euro și aurul au fost mai ieftine

Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru luni, 11 august 2025. Leul românesc s-a apreciat din nou în fața monedei europene. Aurul, dolarul, lira sterlină și francul elvețian au fost, de asemenea, mai ieftine.
Maria Miron
11 aug. 2025, 13:18, Economic

Moneda europeană a început săptămâna în scădere, fiind cotată de BNR la 5,0676 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3529 lei, respectiv 5,3765 lei și 5,8565 lei.

Gramul de aur a fost mai ieftin cu aproximativ 6,50 lei, fiind evaluat la 469,8345 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9471 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0676

Dolarul SUA

USD

4,3529

Francul elvețian

CHF

5,3765

Lira sterlină

GPB

5,8565

Gramul de aur

XAU

469,8345

Dolarul australian

AUD

2,8372

Dolarul canadian

CAD

3,1606

Coroana cehă

CZK

0,2070

Coroana daneză

DKK

0,6790

Lira egipteană

EGP

0,0898

100 Forinți maghiari

HUF

1,2814

100 Yeni japonezi

JPY

2,9483

Leul moldovenesc

MDL

0,2584

Coroana norvegiană

NOK

0,4250

Zlotul polonez

PLN

1,1916

Coroana suedeză

SEK

0,4538

Lira turcească

TRY

0,1070

Rubla rusească

RUB

0,0546

Leva bulgărească

BGN

2,5911

Randalul sud-african

ZAR

0,2455

Realul brazilian

BRL

0,8012

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6060

Rupia indiană

INR

0,0497

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,3129

Peso-ul mexican

MXN

0,2341

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5856

Dinarul sârbesc

RSD

0,0433

Hryvna ucraineană

UAH

0,1050

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1851

Bahtul thailandez

THB

0,1344

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5545

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0267

Shekelul israelian

ILS

1,2631

100 Coroane islandeze

ISK

3,5438

Ringgitul malaysian

MIR

1,0282

Peso-ul filipinez

PHP

0,0763

Dolarul singaporez

SGD

3,3879

DST

XDR

5,9471

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.