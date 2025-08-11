Curs valutar, 11 august. Euro și aurul au fost mai ieftine

Moneda europeană a început săptămâna în scădere, fiind cotată de BNR la 5,0676 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3529 lei, respectiv 5,3765 lei și 5,8565 lei.

Gramul de aur a fost mai ieftin cu aproximativ 6,50 lei, fiind evaluat la 469,8345 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9471 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0676 Dolarul SUA USD 4,3529 Francul elvețian CHF 5,3765 Lira sterlină GPB 5,8565 Gramul de aur XAU 469,8345 Dolarul australian AUD 2,8372 Dolarul canadian CAD 3,1606 Coroana cehă CZK 0,2070 Coroana daneză DKK 0,6790 Lira egipteană EGP 0,0898 100 Forinți maghiari HUF 1,2814 100 Yeni japonezi JPY 2,9483 Leul moldovenesc MDL 0,2584 Coroana norvegiană NOK 0,4250 Zlotul polonez PLN 1,1916 Coroana suedeză SEK 0,4538 Lira turcească TRY 0,1070 Rubla rusească RUB 0,0546 Leva bulgărească BGN 2,5911 Randalul sud-african ZAR 0,2455 Realul brazilian BRL 0,8012 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6060 Rupia indiană INR 0,0497 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3129 Peso-ul mexican MXN 0,2341 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5856 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1050 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1851 Bahtul thailandez THB 0,1344 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5545 100 Rupii indoneziene IDR 0,0267 Shekelul israelian ILS 1,2631 100 Coroane islandeze ISK 3,5438 Ringgitul malaysian MIR 1,0282 Peso-ul filipinez PHP 0,0763 Dolarul singaporez SGD 3,3879 DST XDR 5,9471

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.