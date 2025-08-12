Prima pagină » Economic » Curs valutar, 12 august. Euro și aurul au crescut ușor

Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru marți, 12 august 2025. Leul românesc s-a depreciat în fața monedei europene. Aurul, dolarul, lira sterlină și francul elvețian au fost, de asemenea, mai scumpe.
Maria Miron
12 aug. 2025, 14:24, Economic

Moneda europeană a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0683 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3688 lei, respectiv 5,3875 lei și 5,8777 lei.

Gramul de aur a fost cotat în creștere, la 470,0966 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9594 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0683

Dolarul SUA

USD

4,3688

Francul elvețian

CHF

5,3875

Lira sterlină

GPB

5,8777

Gramul de aur

XAU

470,0966

Dolarul australian

AUD

2,8349

Dolarul canadian

CAD

3,1678

Coroana cehă

CZK

0,2070

Coroana daneză

DKK

0,6791

Lira egipteană

EGP

0,0902

100 Forinți maghiari

HUF

1,2802

100 Yeni japonezi

JPY

2,9428

Leul moldovenesc

MDL

0,2588

Coroana norvegiană

NOK

0,4259

Zlotul polonez

PLN

1,1896

Coroana suedeză

SEK

0,4525

Lira turcească

TRY

0,1072

Rubla rusească

RUB

0,0548

Leva bulgărească

BGN

2,5914

Randalul sud-african

ZAR

0,2467

Realul brazilian

BRL

0,8025

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6076

Rupia indiană

INR

0,0498

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,3143

Peso-ul mexican

MXN

0,2340

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5855

Dinarul sârbesc

RSD

0,0433

Hryvna ucraineană

UAH

0,1053

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1895

Bahtul thailandez

THB

0,1345

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5565

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0268

Shekelul israelian

ILS

1,2746

100 Coroane islandeze

ISK

3,5443

Ringgitul malaysian

MIR

1,0326

Peso-ul filipinez

PHP

0,0765

Dolarul singaporez

SGD

3,3944

DST

XDR

5,9594

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.