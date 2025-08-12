Curs valutar, 12 august. Euro și aurul au crescut ușor

Moneda europeană a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0683 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3688 lei, respectiv 5,3875 lei și 5,8777 lei.

Gramul de aur a fost cotat în creștere, la 470,0966 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9594 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0683 Dolarul SUA USD 4,3688 Francul elvețian CHF 5,3875 Lira sterlină GPB 5,8777 Gramul de aur XAU 470,0966 Dolarul australian AUD 2,8349 Dolarul canadian CAD 3,1678 Coroana cehă CZK 0,2070 Coroana daneză DKK 0,6791 Lira egipteană EGP 0,0902 100 Forinți maghiari HUF 1,2802 100 Yeni japonezi JPY 2,9428 Leul moldovenesc MDL 0,2588 Coroana norvegiană NOK 0,4259 Zlotul polonez PLN 1,1896 Coroana suedeză SEK 0,4525 Lira turcească TRY 0,1072 Rubla rusească RUB 0,0548 Leva bulgărească BGN 2,5914 Randalul sud-african ZAR 0,2467 Realul brazilian BRL 0,8025 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6076 Rupia indiană INR 0,0498 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3143 Peso-ul mexican MXN 0,2340 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5855 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1053 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1895 Bahtul thailandez THB 0,1345 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5565 100 Rupii indoneziene IDR 0,0268 Shekelul israelian ILS 1,2746 100 Coroane islandeze ISK 3,5443 Ringgitul malaysian MIR 1,0326 Peso-ul filipinez PHP 0,0765 Dolarul singaporez SGD 3,3944 DST XDR 5,9594

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.