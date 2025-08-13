Curs valutar 13 august. Euro și aurul scad ușor

Moneda europeană a scăzut ușor, fiind cotată de BNR la 5,0633 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3173 lei, respectiv 5,3791 lei și 5,8596 lei.

Gramul de aur a fost cotat în scădere, cu aproximativ 3 lei, fiind evaluat la 467,1788 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9183 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0633 Dolarul SUA USD 4,3173 Francul elvețian CHF 5,3791 Lira sterlină GPB 5,8596 Gramul de aur XAU 469,1788 Dolarul australian AUD 2,8321 Dolarul canadian CAD 3,1390 Coroana cehă CZK 0,2070 Coroana daneză DKK 0,6785 Lira egipteană EGP 0,0894 100 Forinți maghiari HUF 1,2813 100 Yeni japonezi JPY 2,9323 Leul moldovenesc MDL 0,2590 Coroana norvegiană NOK 0,4241 Zlotul polonez PLN 1,1884 Coroana suedeză SEK 0,4540 Lira turcească TRY 0,1059 Rubla rusească RUB 0,0542 Leva bulgărească BGN 2,5889 Randalul sud-african ZAR 0,2467 Realul brazilian BRL 0,7991 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6017 Rupia indiană INR 0,0493 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3134 Peso-ul mexican MXN 0,2330 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5875 Dinarul sârbesc RSD 0,0432 Hryvna ucraineană UAH 0,1039 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1754 Bahtul thailandez THB 0,1338 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5500 100 Rupii indoneziene IDR 0,0267 Shekelul israelian ILS 1,2743 100 Coroane islandeze ISK 3,5358 Ringgitul malaysian MIR 1,0261 Peso-ul filipinez PHP 0,0762 Dolarul singaporez SGD 3,3749 DST XDR 5,9183

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.