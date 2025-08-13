Prima pagină » Economic » Curs valutar 13 august. Euro și aurul scad ușor

Curs valutar 13 august. Euro și aurul scad ușor

Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru miercuri, 13 august 2025. Leul românesc s-a apreciat în fața monedei europene. Aurul, dolarul, lira sterlină și francul elvețian au fost, de asemenea, mai ieftine.
Maria Miron
13 aug. 2025, 13:13, Economic

Moneda europeană a scăzut ușor, fiind cotată de BNR la 5,0633 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3173 lei, respectiv 5,3791 lei și 5,8596 lei.

Gramul de aur a fost cotat în scădere, cu aproximativ 3 lei, fiind evaluat la 467,1788 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9183 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0633

Dolarul SUA

USD

4,3173

Francul elvețian

CHF

5,3791

Lira sterlină

GPB

5,8596

Gramul de aur

XAU

469,1788

Dolarul australian

AUD

2,8321

Dolarul canadian

CAD

3,1390

Coroana cehă

CZK

0,2070

Coroana daneză

DKK

0,6785

Lira egipteană

EGP

0,0894

100 Forinți maghiari

HUF

1,2813

100 Yeni japonezi

JPY

2,9323

Leul moldovenesc

MDL

0,2590

Coroana norvegiană

NOK

0,4241

Zlotul polonez

PLN

1,1884

Coroana suedeză

SEK

0,4540

Lira turcească

TRY

0,1059

Rubla rusească

RUB

0,0542

Leva bulgărească

BGN

2,5889

Randalul sud-african

ZAR

0,2467

Realul brazilian

BRL

0,7991

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6017

Rupia indiană

INR

0,0493

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,3134

Peso-ul mexican

MXN

0,2330

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5875

Dinarul sârbesc

RSD

0,0432

Hryvna ucraineană

UAH

0,1039

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1754

Bahtul thailandez

THB

0,1338

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5500

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0267

Shekelul israelian

ILS

1,2743

100 Coroane islandeze

ISK

3,5358

Ringgitul malaysian

MIR

1,0261

Peso-ul filipinez

PHP

0,0762

Dolarul singaporez

SGD

3,3749

DST

XDR

5,9183

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.