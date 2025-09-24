Curs valutar, 24 septembrie. Euro continuă să urce. Aurul scade modest

Moneda europeană a crescut din nou, fiind cotată de BNR la 5,0784 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3162 lei, respectiv 5,4352 lei și 5,8165 lei.

Gramul de aur a pierdut 0,0464 lei, fiind cotat la 522,8926 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9217 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0784 Dolarul SUA USD 4,3162 Francul elvețian CHF 5,4352 Lira sterlină GPB 5,8165 Gramul de aur XAU 522,8926 Dolarul australian AUD 2,8536 Dolarul canadian CAD 3,1115 Coroana cehă CZK 0,2091 Coroana daneză DKK 0,6804 Lira egipteană EGP 0,0894 100 Forinți maghiari HUF 1,3007 100 Yeni japonezi JPY 2,9110 Leul moldovenesc MDL 0,2589 Coroana norvegiană NOK 0,4348 Zlotul polonez PLN 1,1906 Coroana suedeză SEK 0,4609 Lira turcească TRY 0,1040 Rubla rusească RUB 0,0515 Leva bulgărească BGN 2,5966 Randalul sud-african ZAR 0,2500 Realul brazilian BRL 0,8171 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6061 Rupia indiană INR 0,0486 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3084 Peso-ul mexican MXN 0,2350 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5220 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1042 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1751 Bahtul thailandez THB 0,1349 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5550 100 Rupii indoneziene IDR 0,0258 Shekelul israelian ILS 1,2884 100 Coroane islandeze ISK 3,5663 Ringgitul malaysian MIR 1,0246 Peso-ul filipinez PHP 0,0751 Dolarul singaporez SGD 3,3548 DST XDR 5,9217

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.