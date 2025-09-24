Prima pagină » Economic » Curs valutar, 24 septembrie. Euro continuă să urce. Aurul scade modest

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 24 septembrie 2025: moneda europeană continuă să urce, iar aurul a pierdut mai puțin de 5 bani.
Maria Miron
24 sept. 2025, 13:30, Economic

Moneda europeană a crescut din nou, fiind cotată de BNR la 5,0784 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3162 lei, respectiv 5,4352 lei și 5,8165 lei.

Gramul de aur a pierdut 0,0464 lei, fiind cotat la 522,8926 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9217 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0784
Dolarul SUA USD 4,3162
Francul elvețian CHF 5,4352
Lira sterlină GPB 5,8165
Gramul de aur XAU 522,8926
Dolarul australian AUD 2,8536
Dolarul canadian CAD 3,1115
Coroana cehă CZK 0,2091
Coroana daneză DKK 0,6804
Lira egipteană EGP 0,0894
100 Forinți maghiari HUF 1,3007
100 Yeni japonezi JPY 2,9110
Leul moldovenesc MDL 0,2589
Coroana norvegiană NOK 0,4348
Zlotul polonez PLN 1,1906
Coroana suedeză SEK 0,4609
Lira turcească TRY 0,1040
Rubla rusească RUB 0,0515
Leva bulgărească BGN 2,5966
Randalul sud-african ZAR 0,2500
Realul brazilian BRL 0,8171
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6061
Rupia indiană INR 0,0486
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3084
Peso-ul mexican MXN 0,2350
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5220
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1042
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1751
Bahtul thailandez THB 0,1349
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5550
100 Rupii indoneziene IDR 0,0258
Shekelul israelian ILS 1,2884
100 Coroane islandeze ISK 3,5663
Ringgitul malaysian MIR 1,0246
Peso-ul filipinez PHP 0,0751
Dolarul singaporez SGD 3,3548
DST XDR 5,9217

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 